Governo : Grillo - offensiva media contro esecutivo Lega-M5S : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “A marzo il paese si è espresso molto chiaramente affinché le zampate di una finanza mannara fossero allontanate dall’economia, dalle loro vite. Perché l’Europa non fosse più un campo di concentramento monetario, ma potesse davvero diventare un’unione di culture ed intenti”. Lo scrive Beppe Grillo sul blog. “La casta era acciaccata ma il popolo italiano ha chiesto ancora di ...

Governo : Grillo - su Conte gossip maligno - è casta che decade : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Il maligno gossip-check-up sul Professor Conte imperversa, futile, a partire dal minuto esatto in cui si è fatto il suo nome. E’ il brulicame di microscopici colpi di coda, davvero un brutto spettacolo, inscenato senza alcuna regia preordinata. E’ la casta che decade, che si agita per puro istinto di sopravvivenza”. Lo scrive Beppe Grillo nel blog in un post dal titolo ...

Governo : Grillo - Di Maio ha tutto il mio appoggio : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Luigi hai tutto il mio appoggio, dobbiamo soltanto resistere a questo ulteriore rilancio di calunnie, è soltanto la paura di chi non si è mai voluto giocare qualcosa in cui credesse veramente nella vita, di gente che crede di essere coperta da un vaccino per le sconfitte; niente di più”. Così Beppe Grillo si rivolge a Luigi Di Maio in un post sul blog. L'articolo Governo: Grillo, Di Maio ha tutto ...

Governo - Grillo (M5s) : “Conte premier? State tranquilli - nessuna apocalisse. Sarà un presidente autonomo” : “Ho letto diversi tentativi diffamatori sul professor Conte. Mattarella temporeggia? Non c’entra nulla. Si deve prendere il suo tempo. Non è una pausa di riflessione, ma una pausa fisiologica che sapevamo ci sarebbe stata. Non vi Sarà nessuna apocalisse. Il presidente del Consiglio Sarà autonomo”. Così Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, all’ingresso di Montecitorio. “Conte è espressione di un accordo ...

Governo M5S-Lega - Beppe Grillo disperato punta tutto su Roberto Fico : Non c'è solo Silvio Berlusconi, in ambasce per l'alleato , ex?, leghista che va coi 5 Stelle. C'è anche Beppe Grillo che vede i suoi all'altare coi leghisti che ha insultato per anni. Che per anni, ...

"Il matrimonio mi agita - sarà ok" Grillo sul Governo M5S-Lega Salvini : "C'è l'accordo sul premier" : "Abbiamo fatto un miracolo e domani sara' tutto ok. Con il Carroccio andremo d'accordo perche' i loro giovani sono simili ai nostri". Lo ha detto, come si legge su Il Secolo XIX, Beppe Grillo ieri sera durante uno spettacolo al teatro 'Civico' della Spezia. "Abbiamo fatto fuori il Pd e lo psiconano - ha proseguito - e con la Lega ce la giocheremo" ma "andremo d'accordo". Segui su ...

Beppe Grillo : "Governo? Ancora un po' e si farà" : Beppe Grillo, leader carismatico del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato un’intervista a Newsweek, che è stata poi rilanciata anche sul suo blog. Nelle ore in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono al lavoro con i loro collaboratori per la formazione del nuovo esecutivo, il comico genovese sembra essere abbastanza ottimista, anche se chiede un po’ di pazienza: "Governo del M5S? Ci vorrà Ancora un po' di tempo, ma accadrà. Se puntiamo a ridurre ...

Governo : ‘ricetta a 5 Stelle’ di Grillo - apre scatola di tonno e sbotta ‘c’avete rotto’ : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Un video di pochi secondi nella cucina di casa, Beppe Grillo in maniche di camicia intento ad aprire una scatola di tonno. “Ricetta a 5 Stelle” il titolo della clip. “Ora facciamo la prima ricetta. Apro una scatoletta di tonno e lo metto su un piatto, recupero l’olio. Prendete una schiacciatina toascana e la rompete in tanti dadini tutti uguali. Mettete tutto in un piatto piano, mettete ...

Luigi Di Maio - la bomba di Beppe Grillo su euro e immigrati. Sospetto : vuole fare saltare il Governo con Salvini : Ufficiale: Beppe Grillo vuole fare saltare il tavolo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il fondatore del M5s , ufficialmente 'lontano dalle beghe sul governo', ha rilasciato una tellurica intervista ...

