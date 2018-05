Governo | Giuseppe Conte in bilico ma Di Maio lo conferma | È lui il candidato

Giuseppe Conte - la consulenza (che coinvolge il Governo) firmata dal giurista 7 giorni prima del suo nome al Quirinale : Un parere pro veritate firmato il 14 maggio, quando i 5 Stelle lo avevano già indicato al presidente della Repubblica come loro papabile premier. Nulla di illegittimo, al massimo una questione di inopportunità. Che Giuseppe Conte non ha giudicato tale, nonostante quella consulenza indichi al governo una condotta potenzialmente punibile dall’esecutivo che lo stesso avvocato – già all’epoca – sapeva di potersi trovare a ...

Governo - Giuseppe Conte in bilico : il silenzio di Mattarella è assordante : Giuseppe Conte è in bilico, nessuno scommette più su un incarico a breve per il candidato premier proposto da Lega e M5s. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha ancora sciolto la riserva. Il capo dello Stato sta con tutta evidenza cercando di capire quale possa essere la soluzione dell'attuale situazione politica. Un parlamentare del Movimento 5 Stelle, dopo l'ennesima riunione Salvini-Di Maio (che anche ieri sera hanno ...

Il "novizio" Giuseppe Conte e la ricetta del Governo gialloverde : Metterà in pratica tutto questo attraverso una delicata opera di azione politica il , possibile, futuro premier 'tecnico' Giuseppe Conte, il 'novizio' della politica designato alla poltrona di ...

Governo - esplode il caso del curriculum di Giuseppe Conte - M5s : è tutto giusto : Giuseppe Conte, potentially Italy's next leader, wrote that he "perfected and updated his studies" at NYU, which, when asked, said "A person by this name does not show up in any of our records as ...

GIUSEPPE CONTE - CHI E CANDIDATO PREMIER Governo M5S-LEGA/ Fu tra i finanziatori della Stamina Foundation : Chi è GIUSEPPE CONTE, il CANDIDATO principale come primo ministro del GOVERNO Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia, il primo mini-scandalo sul curriculum con studi Usa. Come sottolinea Il Giornale, GIUSEPPE CONTE difendeva il metodo Stamina, identificato dai tribunali e dalle comunità scientifiche come una vera e propria truffa, con condanna dell’ideatore Davide Vannoni. "Non invochiamo genericamente il diritto alla salute o a ...

Giuseppe Conte e la squadra di Governo : tutti gli uomini di Di Maio e Salvini : 'Non è un politico? Era nella mia squadra' In questi giorni il nome di Giuseppe Conte è saltato puntualmente agli onori della cronaca Politica alla voce di ' premier tecnico alla guida di un ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e la reazione al Governo di Giuseppe Conte (22 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla nascita del Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 04:22:00 GMT)

Governo - Di Maio : 'Giuseppe Conte premier' - Salvini : 'Ridurremo il debito con la crescita' : Il nodo del ministero dell'Economia - Lo scenario che sta montando intorno al Governo Lega-M5s, non rasserena il Capo dello Stato che ora intende vagliare con cautela la composizione della squadra di ...

Giuseppe Conte - il prof di sinistra "portavoce" del Governo Lega-5stelle : Giuseppe Conte è il nome che il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini hanno fatto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella...

Governo - gli abitanti del paese natale di Giuseppe Conte : “Speriamo che si ricordi di noi” : Immagini del mercato di Volturara Appula nel Foggiano, paese di origine di Giuseppe Conte, il professore indicato da Luigi Di Maio come premier del Governo M5S-Lega. Dichiarazioni dei residenti: “Speriamo che Conte si ricordi di noi volturaresi”. L'articolo Governo, gli abitanti del paese natale di Giuseppe Conte: “Speriamo che si ricordi di noi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

CHI È GIUSEPPE CONTE/ Video : Di Maio - “è il candidato premier per Governo M5s-Lega”. Ma Salvini non conferma.. : Chi è GIUSEPPE CONTE, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra. «Il nome che abbiamo fatto al presidente della Repubblica è quello di GIUSEPPE CONTE che oltre ad essere un professionista di altissimo profilo è una persona che viene dalla periferia di questo Paese. E' cresciuto a San Giovanni Rotondo, si è fatto da solo. Si è battuto non solo per un ...

