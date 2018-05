Governo gialloverde | i Conti non tornano

romadailynews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ciò che stupisce del popolo italiano è la sua capacità (ed irresistibile tendenza a) di tirar fuori dal cassetto lo scialle da Comare e darsi alla spigolata selvaggia: è partito l’ordine di fare la radiografia al curriculum di questo professore universitario ed avvocato a tutti i grandi giornali – e non c’è nulla di strano, essendo il nostro sconosciuto alle masse, almeno sino all’uscita dei grilloleghisti dell’altra sera. Per sfortuna di Di Maio e di Salvini (che tanto mi ricordano Totò e Nino Taranto nella scena della fontana di Trevi) parrebbe che il famoso curriculum di 18 pagine sia un po’ come quei sufflè troppo lievitati che poi, alla prima forchettata, si sgonfiano, perdendo ogni attrattiva per la gola. Ma Giggino e Matteuccio non hanno la statura del Principe de Curtis, nè il talento canoro di Taranto: hanno invece un grosso problema, quello ...