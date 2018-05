Governo | Gene Gnocchi su Giorgetti Lega | “Economista famosissimo | ha ideato la

Governo - Gene Gnocchi e la padella Salvimaio : “Fondo non in teflon ma in bufalon - frigge l’aria” : Nella copertina del programma DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris, Gene Gnocchi ha fatto la consueta carrellata di magliette, questa volta sul contratto Lega-M5s. A un certo punto ha tirato fuori una padella: “È la padella Salvimaio: è costituita da un fondo speciale, non in teflon ma in bufalon, che consente di friggere l’aria”. Video da La7 L'articolo Governo, Gene Gnocchi e la padella Salvimaio: “Fondo non in ...

Governo M5s-Lega - Gene Gnocchi svela il retroscena della trattativa : “Ecco come è nato il contratto” : Durante la riunione al Pirellone a un certo punto ti dico solo che è entrato uno con uno spazzolone in mano, Salvini gli ha chiesto: “Per caso lei è Conte, il nuovo premier?” E quello gli ha risposto: “Veramente sono uno delle pulizie, stavo pulendo il ventesimo piano e se mi dite quando uscite pulisco anche il vostro ufficio”. A Giorgetti gli è venuta un’idea. “Ma lei che studi ha fatto?” “Io ho la terza media”. “Allora ci fa un favore? Ci ...

Governo - direttore generale Bce : “Mercati potrebbero risvegliare italiani a conseguenze. Potrebbe essere spiacevole” : “Temo che gli italiani non siano consapevoli di dove si stanno dirigendo con il nuovo Governo, se si forma. I mercati finanziari Potrebbero risvegliarli alle conseguenze. Ho paura che possa essere spiacevole“. Parole che pesano come macigni, quelle del direttore generale della Bce per le operazioni di mercato, Francesco Papadia, riportate dal Corriere della Sera in edicola venerdì 11 maggio a proposito delle paure comunitarie sulla ...

Generale Pappalardo : “Ho denunciato Cruciani e Parenzo per stalking. Governo? Farei ministro Difesa - ma fuori il Pd” : “Ho denunciato per stalking Giuseppe Cruciani e David Parenzo. E’ un fatto veramente deplorevole. Questi chiamano in continuazione me e i miei collaboratori, senza avvertire che ci registrano. E poi cominciano a coprirci di contumelie e di parolacce”. Lo annuncia ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il Generale Antonio Pappalardo, che aggiunge: “Non voglio più parlare con questi insolenti, traggono in inganno ...

Gene Gnocchi : "Quanti nomi a questo Governo. Ne bastava uno : di m...." : Le lungaggini della politica italiana per la scelta del nuovo esecutivo ispirano la copertina di Gene Gnocchi al programma Dimartedì in onda su La7. La gag del comico ' Io dico la verità - apre lo show il 63enne - Non so ...

Governo del nulla presieduto da una donna? Mattarella rinunci alla selezione della razza per genere : Ora che sembra giunta l’ora, cioè che nessuno tra i due maschi in gara (Di Maio e Salvini) riuscirà a formare un Governo per l’ostilità di altri due maschi (Renzi e Berlusconi), essendo l’unica donna (Meloni) decisiva quanto un fiore appassito in un vaso d’argento, ora dicevamo sembra essere la volta buona per una donna. Infatti un quinto maschio, che è l’arbitro super partes, per la disperazione annuncia di dar vita al Governo neutrale che ...

Governo - consiglio dei ministri proroga di un anno Gabrielli alla Polizia e Franco alla Ragioneria generale dello Stato : Dopo la proroga degli incarichi ai vertici dei servizi segreti, arrivata subito dopo le elezioni, il Governo uscente di Paolo Gentiloni rimanda il ricambio di altre due alte cariche istituzionali. Nel consiglio dei ministri di martedì, l’esecutivo in carica per gli affari correnti e ora vicino alle dimissioni ha infatti disposto la proroga di un anno dell’incarico al capo della Polizia Franco Gabrielli, in scadenza il 19 maggio, e ...

Governo - all’assemblea generale Cgil si spera nell’alleanza M5s-Pd. Camusso : “Siamo specchio del Paese” : La conferma arriva dagli stessi iscritti, che non nascondono di vedere di buon occhio un’alleanza di Governo tra Pd e M5S. “Sì, nel sindacato tante persone hanno votato Di Maio”. Alla Camera del Lavoro di Milano si sono riuniti iscritti e vertici della Cgil per il congresso generale, che si è svolto a porte chiuse. Secondo un’indagine della Fondazione Di Vittorio, realizzata insieme a Tecnè sul voto dello scorso 4 marzo, circa un terzo dei ...

Di Maio : Berlusconi lasci fare il Governo alle nuove generazioni : Il candidato premier M5s: "Dal Pd risposte non giuste". E lancia un "comitato scientifico per analizzare i programmi" delle forze politiche

Di Maio : “Da Pd risposte non giuste - così non ci sto. Berlusconi faccia partire Governo nuove generazioni” : “Da Pd risposte non giuste, così non ci sto”. “Berlusconi faccia partire un governo delle nuove generazioni”. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni, Luigi Di Maio si presenta a “Porta a porta” ed espone le evoluzioni fatte o rilevate rispetto alla scorsa settimana. E se uscendo dal primo colloquio con Mattarella aveva detto di rivolgersi a Pd e Lega, ora riconosce che la strada dell’accordo con ...

Intesa Salvini-Di Maio - Camere operative subito. Leader M5s a Berlusconi : 'Lasci fare Governo a nuove generazioni' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini , si apprende in nota congiunta di Lega e M5S, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno ...