Governo | e ora che succede?

Borsa - Milano ancora giù in attesa Governo : L'incertezza politica costa alla Borsa di Milano un'altra seduta in forte calo, con il Ftse Mib che perde l'1,3% e va sotto i 23mila punti. Investitori e osservatori internazionali sono in attesa di capire quale ...

Governo - Damilano vs Rosato (Pd) : “Riesce a dormire la notte?”. “Lei dà una lettura molto ignorante del Rosatellum” : Scintille a Dimartedì (La) sul Rosatellum, basato sulla proposta di legge del deputato Pd, Ettore Rosato, ospite in studio. E proprio al parlamentare dem si rivolge il direttore dell’Espresso, Marco Damilano: “Lei rappresenta esattamente la contraddizione, perché il Rosatellum ha unito due cose che insieme non stanno, cioè il proporzionale e il maggioritario. Adesso ci troviamo in questo mix diabolico e micidiale. Rosato, a volte mi ...

(AdnKronos) – Tra i nomi che circolano nelle ultime ore per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è quello di Mauro Coltorti, il quale era già stato designato dal leader del Movimento Di Maio per lo stesso dicastero nella squadra presentata prima del voto del 4 marzo.

Boccia boccia il Governo. Prima ancora che si faccia... : Il leader di Confindustria amico di Renzi: 'Se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa&qu...

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Si va completando di ora in ora la squadra di Governo gialloverde. La salita al Colle di Giuseppe Conte, raccontano, avrebbe sbloccato con un effetto domino tutte le caselle ministeriali. Per l'Economia resta saldamente in sella il nome di Paolo Savona, rispetto al quale il Carroccio non vuole fare passi indietro.Mentre il ruolo del 'Gianni Letta padano' spetterà a Giancarlo Giorgetti, che ...

Sondaggi Politici Elettorali : Centrodestra al 40%/ Salvini cala dopo Governo con M5s : -1 - 4% Lega in 7 giorni : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) . la Lega passa da un 23,2% all’attuale 21,8%, perdendo in una sola settimana ben l’1,4% su scala nazionale. Guadagna, anche se pochissimo (0,7%) Forza Italia, mentre rimangono uguali sia FdI (4,8%) che NcI (0,6%): l’intero Centrodestra dunque passa da un ...

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – "Padre e figlio Di Battista che hanno la stessa cultura fascista provano ad intimidire il Presidente della Repubblica Mattarella. Mi auguro che gli altri esponenti del M5S si dissocino da questa follia". Lo scrive su twitter la deputata del Pd, Alessia Morani.

Governo - Boccia : “Non chiare risorse per le promesse elettorali e le misure proposte” : “Non è affatto chiaro dove si recuperano le risorse per realizzare i tanti obiettivi e le promesse elettorali”. Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando all’assemblea annuale. L'articolo Governo, Boccia: “Non chiare risorse per le promesse elettorali e le misure proposte” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Calenda : “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non se ne farà niente - è solo chiacchiera elettorale” : “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non succederà, è tutta chiacchiera elettorale”. Sono le parole di Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, all’uscita dall’assemblea di Confindustria, sull’ipotesi che l’ipotetico Governo Lega-M5s realizzi sia la flat tax sia il reddito di cittadinanza. L'articolo Governo, Calenda: “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non se ne farà niente, è solo chiacchiera ...

Prima di fare un passo decisivo e formale - come è quello di affidare l'incarico di Governo - il presidente della Repubblica vuole avere tutti gli elementi di giudizio. Quindi la «convocazione», che sarebbe dovuta arrivare oggi, verosimilmente slitterà. Si attendono anche le spiegazioni che fornirà Conte sul curriculum "gonfiato". E poi c'è il problema Savona, sostenitore di posizioni euroscettiche, su cui Salvini ha posto un aut aut che ...

