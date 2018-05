Governo | Di Maio | ticket Conte-Savona? Salvini non ha detto questo

Governo : Di Maio - nessuna discussione su ministri - li sceglie il Colle : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “I ministri li sceglie il Presidente della Repubblica, non c’è nessuna discussione in atto, non fate retroscena su questo”. Così Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio, risponde ai cronisti sulla composizione della squadra di Governo. L'articolo Governo: Di Maio, nessuna discussione su ministri, li sceglie il Colle sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Perché il Quirinale ha chiesto se il nome indicato fosse quello di Giuseppe Conte? "Perché voi avete scritto che ci stavamo ripensando, anche il Quirinale confondete con tutte queste fake news". Lo dice Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio.Su Conte "non sanno cosa inventarsi – dice – perché è un cittadino onesto e perbene".

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – 'Non mi pare Salvini abbia detto questo". Così il leader M5S Luigi Di Maio, lasciando la Camera, ai cronisti che gli chiedevano se il ticket Conte premier e Savona al ministero dell'Economia sia vincolante per il futuro Governo.

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – "Sì, ci siamo visti, ma non è una novità". Lo dice Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio.

Governo M5s-Lega - Beppe Grillo : “Contro Conte solo maligno gossip della casta che decade. Di Maio ha tutto il mio appoggio” : “L’onestà intellettuale del giornalismo” e una foto, con un uomo con la pettorina “press”e una videocamera-pistola che apre il fuoco contro un uomo con un giornale al posto della faccia. Risponde così Beppe Grillo al fact-checking del curriculum di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega e convocato al Quirinale nel pomeriggio, e si rivolge direttamente a Luigi Di Maio: “Hai tutto il mio ...

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – "Luigi hai tutto il mio appoggio, dobbiamo soltanto resistere a questo ulteriore rilancio di calunnie, è soltanto la paura di chi non si è mai voluto giocare qualcosa in cui credesse veramente nella vita, di gente che crede di essere coperta da un vaccino per le sconfitte; niente di più". Così Beppe Grillo si rivolge a Luigi Di Maio in un post sul blog.

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini, su espressa domanda della Presidenza della Repubblica, hanno confermato la proposta di conferimento dell'incarico per la formazione del Governo al professor Giuseppe Conte. E' quanto filtra dagli ambienti del Quirinale.

Governo M5a-Lega - Conte convocato da Mattarella alle 17.30/ Salvini-Di Maio confermano premier : oggi incarico? : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:18:00 GMT)

Contratto di Governo - Boeri bacchetta Di Maio e Salvini : “Costi per le pensioni sono più alti” : Tito Boeri ammonisce Salvini e Di Maio, a proposito della cosiddetta quota 100. Secondo il presidente dell'Inps avrebbe la misura avrebbe "un costo immediato di 15 miliardi all'anno", quindi molto di più dei 5 miliardi indicati sul documento siglato da M5S e Lega.Continua a leggere

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. Di Battista : “Mattarella non tema questo esecutivo” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, è il vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in ...