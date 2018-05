Governo | Di Maio | “In bocca al lupo a Conte Farà volare l’Italia” Poi rivendica lo

Governo - Di Maio : 'Non sarà facile - Mattarella ha rispettato Carta' : "Non dico che sarà tutto facile, abbiamo assistito a un livello di attacco inimmaginabile, si voleva trasformare in un sol giorno Conte nel male di questo Paese ma abbiamo resistito e Mattarella è ...

Il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega al Colle per l'incontro con il presidente Mattarella. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso

Dipinge uno scenario drammatico per il nostro sistema politico , Francesco Verderami sul Corriere della Sera . A innescarlo sarebbe il via libera che Silvio Berlusconi , circa una settimana fa, ha

Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier

Roma, 23 mag. , askanews, 'Finalmente inizia la terza Repubblica, la Repubblica in cui un passo avanti lo fanno i cittadini e un passo indietro lo fanno i politici. Giuseppe Conte, se sarà incaricato,

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Perché il Quirinale ha chiesto se il nome indicato fosse quello di Giuseppe Conte? "Perché voi avete scritto che ci stavamo ripensando, anche il Quirinale confondete con tutte queste fake news". Lo dice Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio.Su Conte "non sanno cosa inventarsi – dice – perché è un cittadino onesto e perbene".

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – 'Non mi pare Salvini abbia detto questo". Così il leader M5S Luigi Di Maio, lasciando la Camera, ai cronisti che gli chiedevano se il ticket Conte premier e Savona al ministero dell'Economia sia vincolante per il futuro Governo.

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – "I ministri li sceglie il Presidente della Repubblica, non c'è nessuna discussione in atto, non fate retroscena su questo". Così Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio, risponde ai cronisti sulla composizione della squadra di Governo.

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – "Sì, ci siamo visti, ma non è una novità". Lo dice Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio.