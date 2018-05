Governo | Di Maio | ' Conte è e resta il candidato premier'

Governo M5s-Lega - attesa per la decisione del Quirinale : vola lo spread. Di Maio : Conte resta il candidato premier : "Non ci può essere una politica forte senza economia forte". 23 mag 10:47 Governo, Fontana , Lega, : se cambia nome premier, problema serio "Il nome resterà questo. Se dovesse cambiare si dovrebbe ...

Governo M5s-Lega - diretta – Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. La Lega : “Senza di lui sarebbe un bel problema” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...

Governo M5s-Lega - Conte o Di Maio premier?/ Scelta di Mattarella e dubbi su Savona : Salvini stretto da alleati : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella decide tra Conte o Di Maio premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:11:00 GMT)

Governo - Gene Gnocchi e la padella Salvimaio : “Fondo non in teflon ma in bufalon - frigge l’aria” : Nella copertina del programma DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris, Gene Gnocchi ha fatto la consueta carrellata di magliette, questa volta sul contratto Lega-M5s. A un certo punto ha tirato fuori una padella: “È la padella Salvimaio: è costituita da un fondo speciale, non in teflon ma in bufalon, che consente di friggere l’aria”. Video da La7 L'articolo Governo, Gene Gnocchi e la padella Salvimaio: “Fondo non in ...

Con il Governo Di Maio l’Ilva rischia di chiudere : La trattativa sull’Ilva va avanti nella sede nazionale dei sindacati metalmeccanici. Al tavolo siedono Matthieu Jehl, ad di AmInvestco; il

Confindustria boccia la nascita del Governo Di Maio : Dialogo e collaborazione da parte di Confindustria con tutti i governi e le istituzioni, ma con “messaggi chiari”. I temi degli

Governo - Conte e Savona su graticola : ipotesi Di Maio premier - no di Salvini : Nel caso in cui presidente del Consiglio e ministro dell'Economia saltassero, tutte le carte andrebbero rimescolate, dunque il Movimento tornerebbe a spingere per avere il suo candidato premier a ...

Governo - Di Maio : “Io premier? Il nome è Conte - con la Lega siamo allineati. Sul professore violenza inaudita” : “Sul nome di Conte siamo allineati con la Lega, non è in bilico. Quello a cui stiamo assistendo oggi è un’opera di piccionatura, una violenza inaudita nei suoi confronti. siamo con lui”. Così Luigi Di Maio, uscendo dalla Camera dei deputati, ha confermato il nome di Giuseppe Conte, dopo le voci sull’incarico in bilico, i tempi lunghi del Colle e l’ipotesi Di Maio rievocata. “Noi siamo pronti, quando si vuole ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Nome resta Conte - noi seri”. Centinaio (Lega) : “Di Maio premier? Non e` carnevale” : “Il nome di Conte reso pubblico soltanto per bruciarlo? No, lo confermiamo. Noi facciamo le cose sul serio, se lo abbiamo fatto è perché ci crediamo”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, dopo i tempi lunghi del Colle, a proposito delle voci sull’incarico di Giuseppe Conte in bilico e l’ipotesi Di Maio tornata a rimbalzare. “Di Maio premier? Non è carnevale, il nostro nome resta Conte”, ha tagliato ...

NUOVO Governo M5S-LEGA - SALVINI "O SI CAMBIA L'ITALIA O SI VOTA"/ Video : "Siamo pronti" - Di Maio premier? : GOVERNO Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Chiuse consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di SALVINI e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:59:00 GMT)

Governo - gli otto senatori grillini che faranno cadere il Salvini-Di Maio : Sei senatori . La maggioranza è tutta lì. Quello è il margine di 'vantaggio' di cui Lega e M5S godono a palazzo Madama. E Il Fatto Quotidiano scende nelle pieghe della compagine 5 Stelle, fatta da 109 ...

Governo - rispunta Di Maio premier Ma Salvini : il candidato resta Conte : All'incontro in una mensa tra i leader di M5S e Lega non era presente il professore di Firenze, al centro delle polemiche per il curriculum con troppe voci «sospette»

Governo : Salvini - nome resta Conte - no a Di Maio premier : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – ‘Di Maio non mi ha informato di alcun ripensamento da parte loro, quindi il nome rimane quello” di Giuseppe Conte. Sul giurista “abbiamo accolto l’indicazione degli amici 5 Stelle, dunque il nome rimane quello”. Conte “era nella squadra di Governo dei 5 Stelle e sarebbe sostenuto da chi rappresenta più del 50% dei voti degli italiani”. Così il leader della Lega Matteo ...

Governo - rispunta Di Maio premier Ma Salvini : il candidato resta Conte : Una candidatura Di Maio avrebbe come possibile compensazione la designazione di Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Matteo Salvini, al ministero dell'Economia. Soluzione, questa, che permetterebbe ...