Governo | Damilano vs Rosato Pd | “Riesce a dormire la notte?” “Lei dà una lettura molto

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Scintille a Dimartedì (La) sul Rosatellum, basato sulla proposta di legge del deputato Pd, Ettore, ospite in studio. E proprio al parlamentare dem si rivolge il direttore dell’Espresso, Marco: “Lei rappresenta esattamente la contraddizione, perché il Rosatellum ha unito due cose che insieme non stanno, cioè il proporzionale e il maggioritario. Adesso ci troviamo in questo mix diabolico e micidiale., a volte mi chiedo se lei la notte riesce atranquillo. La sua legge ha consegnato l’Italia all’instabilità politica, ha devastato il suo partito, ha prodotto una crisi di sistema senza precedenti”. “La sua è unaignorante” – risponde– “Lei pensa davvero che sia stata la legge elettorale a causare una crisi di sistema?”. “Sì, qualche responsabilità c’è”, ...