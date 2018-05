Governo | Conte incaricato da Mattarella | ' Sarò lavvocato difensore degli italiani'

Governo : tassista - 'Conte era tranquillo - preso per strada' : "Era tranquillo . Non ho ricevuto alcuna chiamata, ma l'ho preso al volo a Corso Vittorio". A parlare è il tassista che nel pomeriggio ha accompagnato il premier incaricato, Giuseppe Conte al Quirinale.

A Conte l’incarico per il Governo «Sarò l’avvocato del popolo italiano» : Mattarella in mattinata aveva richiesto alle due forze che compongono la nuova maggioranza una conferma sul nome. Salvini: «Avrà la massima fiducia e autonomia»

Governo - Conte : per Italia necessità confermare collocazione europea : "Sono consapevole della necessità di confermare la collocazione europea e internazionale dell' Italia . Quello che sta per nascere sarà un Governo di cambiamento". Lo ha detto Giuseppe Conte , che ha ...

L’anomalia del Governo Conte spiegata in 5 minuti : Sergio Mattarella ha dato l’incarico al professor Giuseppe Conte, 54 anni, per guidare il primo governo giallo-verde della storia della Repubblica. «Siamo entrati nella Terza Repubblica», ha affermato Luigi Di Maio. «Non sono del tutto d’accordo», spiega Giovanni Orsina, storico e vice direttore della School of Government presso l’università Luiss. «Sebbene sia chiaro che siamo entrati in un periodo di trasformazione, che il duopolio ...