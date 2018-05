Governo | Conte incaricato da Mattarella | ' Sarò lavvocato difensore degli italiani'

**Governo : Conte alla Camera per incontro con Fico** : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Il premier incaricato Giuseppe Conte è arrivato alla Camera per incontrare il presidente Roberto Fico. Conte è arrivato a Montecitorio in taxi. L'articolo **Governo: Conte alla Camera per incontro con Fico** sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : tassista - 'Conte era tranquillo - preso per strada' : "Era tranquillo. Non ho ricevuto alcuna chiamata, ma l'ho preso al volo a Corso Vittorio". A parlare è il tassista che nel pomeriggio ha accompagnato il premier incaricato, Giuseppe Conte al Quirinale.

Governo : l'enigma Conte premier e Giorgetti verso l'Economia : ... con una squadra di ministri ancora in corso di definizione ma che dovrebbe rispettare le previsioni delle ultime ore: tramontata l'ipotesi del professor Paolo Savona all'Economia, che dovrebbe ...

A Conte l'incarico da Mattarella : "Governo sarà fondato sul contratto - confermerò collocazione europea dell'Italia" : Incarico come da prassi "accettato con riserva". "Dialogando con le istituzioni Ue e con gli altri Paesi mi propongo di essere l' avvocato difensore del popolo italiano", ha detto il premier incaricato

Governo - Conte : per Italia necessità confermare collocazione europea : "Sono consapevole della necessità di confermare la collocazione europea e internazionale dell'Italia. Quello che sta per nascere sarà un Governo di cambiamento". Lo ha detto Giuseppe Conte, che ha ...

L’anomalia del Governo Conte spiegata in 5 minuti : Sergio Mattarella ha dato l’incarico al professor Giuseppe Conte, 54 anni, per guidare il primo governo giallo-verde della storia della Repubblica. «Siamo entrati nella Terza Repubblica», ha affermato Luigi Di Maio. «Non sono del tutto d’accordo», spiega Giovanni Orsina, storico e vice direttore della School of Government presso l’università Luiss. «Sebbene sia chiaro che siamo entrati in un periodo di trasformazione, che il duopolio ...

Governo M5S-Lega - Cecconi : “Appoggerò Governo Conte e spero lo facciano anche i Senatori ex del movimento” : “Io appoggerò certamente questo governo, perché Luigi Di Maio ha fatto un ottimo lavoro trovando un accordo con la Lega su degli argomenti e su delle cose da serie fare, quindi credo che questo sarà un ottimo governo per questo Paese”. Così Andrea Cecconi si dichiara a favore del governo M5S-Lega. L’ex M5S, oggi deputato del gruppo Misto, aderente alla componente Maie, auspica che anche gli altri ex M5S, oggi Senatori, come ...