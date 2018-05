Governo | Conte incaricato da Mattarella | ' Sarò avvocato difensore degli italiani Nasce

Incarico a Giuseppe Conte : le tappe verso il Governo Lega-M5S - : Il presidente del Consiglio incaricato ha avviato l'iter che dovrebbe portarlo al varo del nuovo esecutivo. Il primo passo è l'incontro con i presidente di Camera e Senato. CHI È Giuseppe Conte - LO ...

Governo - ultime notizie DIRETTA | Conte premier incaricato | : Mattarella conferisce l'incarico al professore, che accetta con riserva: "Sta per nascere Governo del cambiamento. Confermo la collocazione internazionale ed europea dell'Italia". Proseguono le ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Conte - elettori Lega bocciano reddito cittadinanza assieme a flat tax : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:42:00 GMT)

Conte nuovo presidente del Consiglio Incarico da Mattarella di formare il Governo : Dopo 80 giorni si sblocca l'impasse politico: il presidente Sergio Mattarella ha incaricato Giuseppe Conte di formare il nuovo governo.

Governo Lega-M5s - Conte premier incaricato da Mattarella/ “Confermare Italia in Ue : Carta prima del Contratto” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella dà incarico a Giuseppe Conte al Quirinale: "collocazione Italia in Ue e Costituzione prima del Contratto di Governo". Salvini e Di Maio, "si parte"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:15:00 GMT)

**Governo : Conte alla Camera per incontro con Fico** : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Il premier incaricato Giuseppe Conte è arrivato alla Camera per incontrare il presidente Roberto Fico. Conte è arrivato a Montecitorio in taxi. L'articolo **Governo: Conte alla Camera per incontro con Fico** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - Conte incaricato da Mattarella : 'Sarò lavvocato difensore degli italiani' : Giuseppe Conte , indicato da M5S e Lega quale presidente del Consiglio , è stato incaricato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella , di formare il Governo, e ha accettato "con riserva" l'incarico. ...

Governo - Conte : 'Programma coerente con intese maggioranza' : "Il Paese giustamente attende la nascita di un esecutivo e attende risposte. Quello che si appresta a nascere è un Governo del cambiamento". Lo dice il premier incaricato Giuseppe Conte, dopo l'...

Il premier incaricato Conte : "Governo del cambiamento" : 'Il presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare un governo, se riuscirò a portare a compimento l'incarico esporrò alle Camere il programma basato sulle intese tra le forze ...

Governo : tassista - 'Conte era tranquillo - preso per strada' : "Era tranquillo. Non ho ricevuto alcuna chiamata, ma l'ho preso al volo a Corso Vittorio". A parlare è il tassista che nel pomeriggio ha accompagnato il premier incaricato, Giuseppe Conte al Quirinale.

Governo : l'enigma Conte premier e Giorgetti verso l'Economia : ... con una squadra di ministri ancora in corso di definizione ma che dovrebbe rispettare le previsioni delle ultime ore: tramontata l'ipotesi del professor Paolo Savona all'Economia, che dovrebbe ...

Governo - Conte incaricato da Mattarella : 'Sarò lavvocato difensore degli italiani' : 23 mag 18:45 Lega: Giorgetti non è candidato all'Economia Fonti della Lega smentiscono che Giancarlo Giorgetti sia candidato al ministero dell'Economia e ritengono destituite di fondamento le voci ...

A Conte l'incarico da Mattarella : "Governo sarà fondato sul contratto - confermerò collocazione europea dell'Italia" : Incarico come da prassi "accettato con riserva". "Dialogando con le istituzioni Ue e con gli altri Paesi mi propongo di essere l' avvocato difensore del popolo italiano", ha detto il premier incaricato