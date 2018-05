Governo | Conte in bilico | ' Così mi distruggono | ero in buona fede'

Governo - Boccia : il contesto che viviamo inizia a preoccuparci : "In politica come in economia, ci vuole pazienza" e anche "coraggio e lungimiranza". Dunque "c'è differenza tra il modo di fare di chi ha bisogno di raccogliere il consenso tutto e subito, perchè il ...

Giuseppe Conte - la consulenza (che coinvolge il Governo) firmata dal giurista 7 giorni prima del suo nome al Quirinale : Un parere pro veritate firmato il 14 maggio, quando i 5 Stelle lo avevano già indicato al presidente della Repubblica come loro papabile premier. Nulla di illegittimo, al massimo una questione di inopportunità. Che Giuseppe Conte non ha giudicato tale, nonostante quella consulenza indichi al governo una condotta potenzialmente punibile dall’esecutivo che lo stesso avvocato – già all’epoca – sapeva di potersi trovare a ...

Governo M5s-Lega - diretta – Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. La Lega : “Senza di lui sarebbe un bel problema” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...

Governo M5s-Lega - Conte o Di Maio premier?/ Scelta di Mattarella e dubbi su Savona : Salvini stretto da alleati : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella decide tra Conte o Di Maio premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:11:00 GMT)

Governo - Giuseppe Conte in bilico : il silenzio di Mattarella è assordante : Giuseppe Conte è in bilico, nessuno scommette più su un incarico a breve per il candidato premier proposto da Lega e M5s. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha ancora sciolto la riserva. Il capo dello Stato sta con tutta evidenza cercando di capire quale possa essere la soluzione dell'attuale situazione politica. Un parlamentare del Movimento 5 Stelle, dopo l'ennesima riunione Salvini-Di Maio (che anche ieri sera hanno ...

