Meloni : “ll Governo Conte non è rispettoso della volontà popolare” : Dura Giorgia Meloni con l’ex alleato Matteo Salvini. “Fratelli d’Italia ha già espresso la sua posizione sul Governo. Abbiamo deciso

Governo - Giuseppe Conte da Mattarella. Diretta dal Colle : Boccia: "La politica sbaglia se vuole indebolire l'economia". Spread oltre quota 190 punti Ue: "Italia tagli deficit per 0,6% del Pil e spesa pensioni" VIDEO Lega-M5s, Boccia: non è chiaro dove ...

Governo - Conte arrivato al Quirinale per l’incarico. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle» : Il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega al Colle per l'incontro con il presidente Mattarella. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Governo - Mattarella incontra<br>Giuseppe Conte alle 17 : 30 : "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Prof. Giuseppe Conte", un messaggio scarno del Colle annuncia che oggi pomeriggio, finalmente, ci sarà l'incontro tra il Capo dello Stato e il Premier in pectore di MoVimento 5 Stelle e Lega. Difficile pensare che non venga assegnato l'incarico dopo questa convocazione ufficiale. Sarà probabilmente anche la volta buona per ...

Governo : il Presidente del Consiglio sarà Conte? Non è più così scontato Video : Giuseppe Conte è l’uomo del momento. È lui la figura scelta da M5S e Lega come premier. Negli ultimi giorni però il giurista sta facendo parlare tantissimo di sé e non solo per meriti. In particolare, molti giornali hanno sollevato dubbi sulla veridicita' di quanto scritto nel suo curriculum vitae riguardo il percorso di studi. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella si è preso tempo per riflettere sul potenziale futuro Presidente del ...

Governo - l'ultima mossa del Colle : la conferma di 5Stelle e Lega per Conte : Prima di convocare il professor Giuseppe Conte per conferirgli l'incarico a formare il Governo giallo-verde, Sergio Mattarella ha voluto vederci chiaro. E, quasi a fissare una distanza da questa ...

Governo M5s-Lega - Mattarella chiuda la telenovela su Conte. Serve un Governo - non il gossip : Se, come pare probabile, oggi Sergio Mattarella darà mandato a Giuseppe Conte di formare il nuovo governo, si chiuderà la telenovela degli ultimi giorni, che ha riempito intere pagine di giornali e decine di ore di talk show televisivi, basata sul nulla. Beninteso, non metto certo in dubbio che essere generosi nella scrittura del proprio curriculum non sia un problema serio. Ma non per l’Italia. Non lo è mai stato. Né per i ministri che avevano ...

Governo - Conte convocato al Quirinale per l’incarico. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle» : Si sblocca la situazione politica:?alle 17.30 il presidente Mattarella riceve il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega per l’incarico di Presidente del consiglio. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di ...

Di Maio : Conte premier politico - Governo votato no voltaggabana : Roma, 23 mag. , askanews, 'Finalmente inizia la terza Repubblica, la Repubblica in cui un passo avanti lo fanno i cittadini e un passo indietro lo fanno i politici. Giuseppe Conte, se sarà incaricato, ...

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – 'Non mi pare Salvini abbia detto questo". Così il leader M5S Luigi Di Maio, lasciando la Camera, ai cronisti che gli chiedevano se il ticket Conte premier e Savona al ministero dell'Economia sia vincolante per il futuro Governo.

