Governo | Conte al Quirinale accetta l’incarico con riserva L’annuncio del segretario

Governo - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato l’incarico a Giuseppe Conte per formare il nuovo esecutivo. Ha accettato con riserva : Finisce così l’attesa per la formazione di un nuovo Governo targato Movimento 5 Stelle-Lega. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale nel pomeriggio. Fonti in casa Lega assicuravano già nella mattina: “Siamo pronti a partire”. Di Maio invece aveva detto: “Conte? Ci siamo sentiti per farci un in bocca al lupo per l’Italia, non per noi. Se ci vedremo? No, ...

Mattarella affida l'incarico di presidente del Consiglio a Conte : «Nasce il Governo del cambiamento» : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato ufficialmente l'incarico di presidente del Consiglio a Giuseppe Conte, che ha accettato con riserva, come da prassi. L'incontro...

A Conte l'incarico per il Governo Salvini : avrà la massima autonomia : Un riferimento alle polemiche sulla possibile nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia , opzione che risulta cara alla Lega , «A me piace tantissimo - ha detto Salvini -, ma ne parleremo con ...

Governo - incarico pieno a Conte Il prof ha accettato con riserva : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato al professor Giuseppe Conte l'incarico di formare il Governo. Conte ha accettato l'incarico con riserva. Lo rende noto il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti Segui su affaritaliani.it

A Conte l’incarico per il Governo Salvini : avrà la massima autonomia : Mattarella in mattinata aveva richiesto alle due forze che compongono la nuova maggioranza una conferma sul nome. Il M5S: «Anche il contratto nel voto di fiducia»

Governo - Rampelli (FdI) : “Salvini? Lo credevo più responsabile e solidale” e boccia Conte : “Irricevibile” : Fabio Rampelli, non cambia idea. Resta fuori dall’alleanza M5S-Lega. Il Capogruppo di Fratelli d’Italia avrebbe gradito un atteggiamento diverso da parte di Salvini e Di Maio. “Abbiamo tanti difetti, ma siamo lineari. Non facciamo dirette streaming e poi agiamo di nascosto. Conte? È un tecnocrate non eletto dai cittadini. Dunque è irricevibile. Siamo l’unico paese che non esprime attraverso il voto il primo ministro. Due ...

Governo - Salvini : “Conte premier? Non sarà mero esecutore del contratto”. E rilancia Savona per l’Economia : Giuseppe Conte mero esecutore del contratto di Governo? “No e dovrà essere indipendente dalle decisioni prese da me e da Di Maio, ma ovviamente si parla di una maggioranza politica e quindi noi rispondiamo ai cittadini italiani”. Così Matteo Salvini delinea il perimetro di azione del premier incaricato Giuseppe Conte. Per il Governo M5S-Lega c’è un altro problema non da poco: i soli sei voti di maggioranza al Senato. ...

Governo Conte. Salvini si difende dall’accusa di tradimento : Giancarlo Giorgetti non è candidato al ministero dell’Economia. Fonti della Lega ritengono destituite di fondamento le voci che vedrebbero il

Governo - lungo incontro tra Conte e Mattarella per l’incarico. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega al Colle per l'incontro con il presidente Mattarella. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Governo - Conte arrivato al Quirinale per l’incarico. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega al Colle per l'incontro con il presidente Mattarella. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Meloni : “ll Governo Conte non è rispettoso della volontà popolare” : Dura Giorgia Meloni con l’ex alleato Matteo Salvini. “Fratelli d’Italia ha già espresso la sua posizione sul Governo. Abbiamo deciso