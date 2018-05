Gonorrea | Papilloma | Epatite A | quando il sesso è un rischio

dilei

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ilnon è sempre piacere, ma a volte può trasformarsi in un, come nel caso delle malattie veneree, che spesso non presentano sintomi evidenti. Secondo una recente ricerca dell’Icar (Italian Conference on AIDS and Antiviral Research) le patologie sessualmente trasmissibili sono in aumento. Solo nel 2017, ad esempio, sono stati registrati nel nostro Paese circa 3426 casi diA, riscontrata soprattutto in maschi adulti fra i 25 e i 54 anni. Stesso discorso per la, che è tornata a colpire in Europa, con 75mila casi solo nel 2016. Non solo: i ricercatori hanno anche scoperto la presenza di alcuni ceppi di gonococco che sono diventati resistenti agli antibiotici e che richiedono dunque terapie ancora più aggressive. Non a caso fra febbraio e marzo del 2018 nel Regno Unito e in Australia sono stati accertati ben tre casi di infezione da Neisseria gonorrhoeae ...