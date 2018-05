Gli esseri umani potrebbero causare i tumori anche nelle altre specie animali

Gli esseri umani potrebbe causare i tumori anche nelle altre specie animali : (foto: Sandra Leander. Una tartaruga del deserto del Mojave) Fumo, dieta inadeguata, inquinamento, uso di composti chimici cancerogeni, sono solo alcuni dei comportamenti dannosi che possono aumentare il rischio per l’essere umano di cancro e di altre malattie. Ma quali sono i rischi delle nostre attività per le altre specie animali? Questa la domanda che si è posto un gruppo di ricerca dell’Arizona State University, che svela come ...

Kabul - le storie dei cronisti uccisi. Shah Marai : “I talebani odiavano i giornalisti - era proibito fotografare Gli esseri viventi” : Lavoravano ogni giorno per informare i cittadini. E per raccontare l’Afghanistan con una penna, una macchina fotografica o una telecamera. Anche quando, nei momenti peggiori del conflitto, tutti gli altri avevano smesso di farlo. “Quando guardo indietro, la fuga dei talebani dagli americani nel 2001 è stata una grande speranza. Ma oggi questa speranza è scomparsa“, scriveva nell’ottobre del 2016 Shah Marai, il fotografo ...

"Gli esseri umani hanno creato il problema e la mia macchina per ripulire gli oceani lo risolverà" : Il sogno di Boyan Slat, il giovane che a soli 18 anni ha progettato la prima macchina per pulire gli oceani dalla plastica, sta per diventare realtà. È tutto pronto al lancio, che avverrà nell'estate 2018 e che avrà come primo obiettivo la Great Pacific Garbage Patch, l'enorme isola di spazzatura situata nell'oceano Pacifico, contenente circa 100 milioni di tonnellate di detriti. Si tratta del primo tentativo di ...

Gli esseri umani moderni si incrociarono almeno due volte con i Denisova : In un articolo pubblicato sulla rivista Cell dello scorso mese di marzo gli scienziati dell'Università di Washigton a Seattle hanno portato a conoscenza di aver determinato che i genomi di due gruppi ...

Tratta deGli esseri umani : fondamentale conoscere il problema : ROMA – L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha firmato, a fine 2017, un report che analizza il fenomeno della Tratta degli esseri umani, mettendo in evidenza l’atrocita’ dei racconti di vita vissuti soprattutto dalle donne immigrate, minorenni – principali vittime di sfruttamento sessuale – nel contesto italiano. Il documento, che fornisce alcuni dettagli del […]

"Una parte di Stonehenge era lì prima deGli esseri umani". E non c'entrano gli alieni : L'antico sito di Stonehenge è da sempre un mistero: non sappiamo come sia stato costruito né cosa rappresentasse. Ma l'interrogativo più grande riguarda gli immensi massi: da dove sono stati ricavati e come sono stati trasportati? Una nuova ricerca, pubblicata su British Archeology, sembra infittire ancora di più l'arcano: alcune rocce presenti in loco non sarebbero state posizionate dagli esseri umani. Ma attenzione, ...

In Russia una startup ha creato un robot che assume Gli esseri umani : I robot sono spesso accusati di togliere lavoro agli umani, ma ora ne arriva uno che il lavoro glielo dà: si chiama Vera ed è il robot-recruiter russo che, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è in grado di ridurre di un terzo i tempi per la selezione di personale nelle aziende. Realizzata da una start-up di San Pietroburgo, la Stafory, Vera ha già attirato l'attenzione in Russia di ...

Claudia Gerini lascia Andrea Preti. L'attore : ' Neanche il peggiore deGli esseri umani si lascia così' : Andrea Preti disperato dopo la separazione dall'attrice Claudia Gerini . Il giovane attore e modello ha raccontato che la compagna si sarebbe presentata sul set del film che sta girando dicendo di ...

