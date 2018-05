: Stage 16 of the #Giro101 has started! | È partita la Tappa 16 del #Giro101 ???? Segui il live:… - giroditalia : Stage 16 of the #Giro101 has started! | È partita la Tappa 16 del #Giro101 ???? Segui il live:… - giroditalia : The stage profile is wavy the first part. In the second half, the route is more intricate as it passes through seve… - giroditalia : At the start of Stage 17 @DLappartient, @diroccorenato, @MauroVegni with The Maglia Rosa @SimonYatess | Alla parten… -

Sull'asfalto fradicio e infido,si regala un... da sballo. La Riva del Garda-Iseo (155km),mossa senza grandi ascese, è l'ultima occasione d'attacco per i velocisti ed è proprio lo sprinter veneto a piazzare il 4° graffio in questoalla fine di una volata piena di insidie.Bruciati nell'ordine, Sam Bennett, Niccolò Bonifazio e Danny Van Poppel.Sesto Sbaragli Tutto immutato nella generale, con Yates sempre in maglia rosa. Ora il duro trittico di arrivi in salita che deciderà la corsa.(Di mercoledì 23 maggio 2018)