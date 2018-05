Giro d’Italia – Viviani svela il segreto della sua vittoria di Iseo | “bisogna giocare a

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : un poker che lo consacra definitivamente anche su strada : Il Giro d’Italia 2018 sta consacrando definitivamente Elia Viviani come un campione assoluto anche del ciclismo su strada. Il 29enne di Isola della Scala ha calato oggi il poker, conquistando il successo a Iseo e salendo così a quota quattro vittorie in questa edizione, dopo quelle di Tel Aviv, Eilat e Nervesa della Battaglia. Nelle volate di questo Giro, Viviani ha dimostrato una netta superiorità sugli avversari, confermando così i ...

News Sportive 23/05/2018 – Il futuro di Icardi - i risultati del Giro d’Italia e lo spettacolo dell’NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : Il futuro di Icardi, la vittoria di Elia Viviani sul traguardo di Iseo, lo spettacolo dell’NBA e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della diciassettesima tappa : Sanchez e De Marchi commoventi - Elia Viviani dominante : diciassettesima tappa davvero spettacolare quella che è andata da Riva del Garda ad Iseo per il Giro d’Italia 2018: alla fine è arrivato l’epilogo più atteso, in volata, con Elia Viviani che non ha lasciato spazio ai rivali, superando Sam Bennett e Niccolò Bonifazio. Andiamo a rivivere questa frazione numero diciassette con le pagelle dei protagonisti. Elia Viviani, voto 9: va spesso in difficoltà ad inizio tappa, supportato da una ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Non c’è giornata facile al Giro - spero che tutti siano stanchi perché io lo sono”. : La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018 si è rivelata molto più dura di quanto potesse sembrare sulla carta. Una frazione corsa a tutta velocità fin dai primi chilometri, con il gruppo che si è spezzato più volte durante il percorso. La Maglia Rosa Simon Yates non ha però mai rischiato ed è rimasto sempre in testa al gruppo insieme ai compagni della Mitchelton – Scott, confermandosi così il padrone della corsa. Le fatiche odierne ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani sempre più maglia ciclamino! Giulio Ciccone in maglia blu : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo la diciassettesima tappa. maglia Ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 290 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 232 3 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 113 4 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 110 5 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 109 6 NED VAN POPPEL Danny TEAM LOTTO NL – JUMBO 107 7 ITA BALLERINI ...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : “Finalmente sono tornato protagonista. Nel finale abbiamo cambiato tattica e la squadra ha fatto un lavoro perfetto” : Elia Viviani si conferma il velocista più forte al Giro d’Italia 2018 e conquista il quarto successo in questa edizione. Il corridore della Quick-Step Floors si è imposto sul traguardo di Iseo, scatenando tutta la sua esplosività negli ultimi metri e consolidando così ulteriormente il suo vantaggio della Maglia Ciclamino. Tanta soddisfazione per Viviani nelle dichiarazioni rilasciate a caldo al termine della tappa: “Dopo l’oro di Rio 2016 ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 17a tappa : Elia Viviani - un fulmine sotto la pioggia! Fantastico poker - battuto Bennett : Una frazione davvero durissima, nonostante un’altimetria non indimenticabile: la pioggia e la voglia incredibile di andare in fuga rendono la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018, da Riva del Garda ad Iseo, una delle più appassionanti. La volata alla fine arriva e anche l’epilogo più atteso: Elia Viviani non sbaglia un colpo e, sotto una pioggia battente, fulmina tutti gli avversari calando il poker. Ennesimo successo ...

Giro d’Italia – Il poker è servito - Viviani sfreccia a Iseo : il corridore italiano si prende in volata la 17ª tappa : Quarta vittoria in questo Giro d’Italia per Elia Viviani, il corridore della Quick Step batte in volata a Iseo Sam Bennett e Niccolò Bonifazio Era il favorito alla vigilia e non ha tradito le attese, Elia Viviani vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia grazie ad una volata perfetta che gli consente di allungare in testa alla classifica ciclamino. Il corridore della Quick Step Floors sceglie il momento giusto per piazzare la ...

Elia Viviani ha vinto in volata la 17ª tappa del Giro d’Italia - da Riva del Garda a Iseo : Eliva Viviani ha vinto in volata la 17ª tappa del Giro d’Italia, da Riva del Garda a Iseo, nelle terre del Franciacorta. Per Viviani è la quarta vittoria in questo Giro. Simon Yates è sempre in Maglia rosa e la The post Elia Viviani ha vinto in volata la 17ª tappa del Giro d’Italia, da Riva del Garda a Iseo appeared first on Il Post.

Classifica Giro d’Italia 2018 - tappa Riva del Garda-Iseo : Simon Yates sempre in maglia rosa - Pozzovivo si gioca il podio : Simon Yates ha conservato la maglia rosa al termine della Riva del Garda-Iseo, diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il britannico ha superato senza problemi quest’altro stage si prepara ad affrontare giornate impegnative per testa e gambe nel migliore dei modi. In seconda posizione sempre Tom Dumoulin. L’olandese ora è di 56” e dovrà dare tutto per strappare il primato al corridore britannico Domenico Pozzovivo è ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (24 maggio) : Abbiategrasso-Pratonevoso. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (giovedì 24 maggio) si correrà la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2018, 196 km da Abbiategrasso a Pratonevoso. Un percorso interamente pianeggiante per i primi 130 km, poi si affronta il GPM di quarta categoria di Novello. Segue un tratto di falsopiano fino all’imbocco della salita finale di Prato Nevoso. Un’ascesa di 14 km con una pendenza costante attorno al 7% e qualche breve tratto al 10%. Su questo arrivo in salita vedremo ...

Giro d’Italia 2018 - diciottesima tappa Abbiategrasso-Pratonevoso : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Domani andrà in scena la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2018, da Abbiategrasso a Pratonevoso, di 196 km: sarà questa la prima di tre tappe che decideranno le sorti del GT italiano. Si partirà in Lombardia, dalla provincia di Milano, da Abbiategrasso, alle 12.10, e si passerà immediatamente in provincia di Pavia, passando per Vigevano, tra le 12.22 e le 12.23, Mortara, tra le 12.38 e le 12.41, Castello d’Agogna, tra le 12.48 e ...

Giro d’Italia – Percorso - altimetria e favoriti della 17ª tappa : Viviani a caccia del poker - ma le sorprese sono dietro l’angolo : Archiviata la cronometro vinta ieri da Rohan Dennis davanti a Tony Martin e Tom Dumoulin, si torna oggi in sella per la 17ª tappa del Giro d’Italia Si entra nella fase decisiva del Giro d’Italia, la cronometro vinta da Rohan Dennis ha aperto l’ultima settimana di quest’emozionante corsa in rosa che vede al momento al comando Simon Yates, davanti a Dumoulin e Pozzovivo. Oggi si torna in sella per la 17ª tappa, da Riva del ...