Giro d’Italia 2018 | diciottesima tappa Abbiategrasso-Pratonevoso | orario di partenza e di

LIVE Giro d’Italia - Riva del Garda-Iseo in DIRETTA : come vederla in tv e streaming. Orario d’inizio e programma : Oggi martedì 23 maggio si disputa la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Riva del Gardo-Iseo, lunga 155 chilometri e ribattezzata Franciacorta Stage, è sulla carta indirizzata ai velocisti: il percorso non è completamente pianeggiante, ci sono alcune piccole difficoltà altimetriche che potrebbero mettere in difficoltà gli uomini jet ma teoricamente questa frazione è pensata proprio per loro prima del micidiale trittico sulle ...

Giro d’Italia 2018 - 17ma tappa Riva del Garda-Iseo : chance per i velocisti - ma c’è il terreno per la fuga : Sarà volata o fuga? La 17esima tappa del Giro d’Italia 2018, con i suoi 155 chilometri da Riva del Garda ad Iseo è aperta a diverse soluzioni, specialmente per una prima metà di corsa molto mossa che potrebbe consentire la formazione di attacchi interessanti. Andiamo a scoprire tutti i segreti di questa giornata. Percorso I primi 10 chilometri sono tutti in salita, con pendenze prossime al 10% di media e un finale costantemente sul 6-7% ...

Giro d’Italia 2018 - perché è stato penalizzato Fabio Aru? Come funziona il VAR nel ciclismo : le regole della moviola in strada : Per la prima volta nella storia il VAR ha rivoluzionato una classifica di tappa al Giro d’Italia. La “moviola in strada”, che ha fatto il proprio debutto nelle gare di ciclismo proprio quest’anno con la Milano-Sanremo, viene utilizzata Come supporto dalla giuria che si aiuta con questo strumento per ravvisare eventuali infrazioni al regolamento. Oggi, in occasione della cronometro individuale Trento-Rovereto, sono stati ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - una cronometro formidabile. Spauracchio per il podio - sulle Alpi può spaventare tutti (anche Yates?) : Chris Froome è più vivo che mai in questo Giro d’Italia, come un vero leone non ha mai mollato la presa nemmeno quando sembrava sull’orlo del baratro, ha trionfato sullo Zoncolan con un’azione memorabile e oggi ha disputato un’eccezionale cronometro che gli ha permesso di scalare la classifica con grande autorità. Il britannico occupa ora la quarta posizione ed è in piena lotta per salire sul podio, probabilmente un ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo sempre più terzo. Ma Chris Froome fa paura per il podio : Domenico Pozzovivo, la caccia al podio è più aperta che mai. Il Giro d’Italia 2018 sta sorridendo al lucano che si è difeso strenuamente durante la cronometro di Rovereto, ha stretto i denti nell’insidiosa prova contro il tempo totalmente pianeggiante e si è confermato al terzo posto in classifica generale. Ha rifilato 59” di distacco a Thibaut Pinot che sulla carta gli era superiore in questo specifico esercizio ma purtroppo ...

Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin non è lo stesso del 2017. Difficile attaccare Yates in salita - ora l’obiettivo è la seconda posizione? : Guardando la classifica questa sera dopo la cronometro individuale, Tom Dumoulin potrebbe vedere se non evaporare quantomeno diminuire le proprie possibilità di vincere il Giro d’Italia 2018. Il corridore della Sunweb, vincitore della scorsa edizione, non è riuscito a guadagnare abbastanza su Simon Yates in maglia rosa e da qui in avanti la corsa si sposterà su un terreno più favorevole al britannico: le salite che caratterizzano le tappe ...

Giro d’Italia 2018 : Simon Yates - è quasi fatta. Senza cedimenti in salita - la maglia rosa è in cassaforte : Doveva essere l’asso nella manica di Tom Dumoulin, invece la cronometro individuale da Trento a Rovereto, sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018, si è rivelata ancora una volta favorevole a Simon Yates. Il britannico, capitano della Mitchelton-SCOTT, si è difeso al meglio sui 34 chilometri completamente pianeggianti da affrontare contro il tempo: la sua maglia rosa è ancora al sicuro e può seriamente lanciarsi verso lo sprint finale ...

Giro d’Italia - l’arma segreta di Pozzovivo : l’asso nella manica di “Mimmuzzo da Policoro” per un grande sogno alpino : Giro d’Italia, l’arma segreta di Domenico Pozzovivo: “Mimmuzzo da Policoro” con cuore ed esperienza verso una grande impresa. Ecco perchè può fare sognare tutta l’Italia E’ il miglior italiano in classifica generale al Giro d’Italia Domenico Pozzovivo, lucano di Montalbano Jonico vicino Policoro in provincia di Matera: terzo a poco più di tre minuti da Simon Yates e poco più di due minuti da Tom ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della sedicesima tappa. Dominio di Rohan Dennis - Simon Yates consolida il primato - Tom Dumoulin sotto le aspettative : La seconda cronometro del Giro d’Italia 2018, 34,2 km da Trento a Rovereto, sorride all’australiano Rohan Dennis, che fa registrare il miglior tempo davanti al tedesco Tony Martin e all’olandese Tom Dumoulin. La Maglia Rosa resta saldamente sulle spalle del britannico Simon Yates, che ha difeso il proprio vantaggio in classifica. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sedicesima tappa.-- pagelle ...

Giro d’Italia 2018 - penalizzato Fabio Aru! Sfruttata una scia durante la cronometro. Cambia l’ordine d’arrivo : Fabio Aru ha disputato un’eccellente cronometro al Giro d’Italia, il sardo si è letteralmente scatenato durante la Trento-Rovereto andando ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. Il Cavaliere dei Quattro Mori, reduce dalla crisi nera di Sappada, ha deciso di proseguire la Corsa Rosa ed è volato nella prova contro il tempo chiudendo addirittura al sesto posto, a soli 37” dal vincitore Rohan Dennis, pagando solo ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - gli highlights della cronometro Trento-Rovereto. Che show Aru - bene Froome e Yates : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha regalato grande spettacolo e ha riscritto la classifica generale del Giro d’Italia 2018. Simon Yates si conferma in maglia rosa ma ora ha solo 56” di vantaggio su Tom Dumoulin che non è riuscito a rimontare tutto lo svantaggio. Domenico Pozzovivo difende la terza piazza ma ora vanta 39” di margine su Chris Froome che si è ben comportato. A sorprendere è stato uno strepitoso Fabio ...