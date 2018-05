Giovanni Minoli | Mi sono candidato per il cda Rai

blogo

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Proprio come Michele Santoro, anchesi èper il cda della Rai (al quale ci si può presentare entro il 30 giugno). "Ho inviato il curriculum, sì. Hanno detto che deve valere la meritocrazia. Qualche titolo credo di avercelo. Vabbè, diciamo che in televisione ho fatto praticamente tutto", ha dichiarato il giornalista e grande esperto di comunicazione al Corriere della Sera.L'ideatore di programmi come Mixer e La Storia Siamo Noi, ma anche direttore di Rai 2 e Rai 3, vorrebbe fare la "Raivoluzione". "Per capire dobbiamo guardare quello che succede nella nostra televisione di Stato. Il 70-75% del prime time è prodotto in outsorcing. Bene, e questo quando la Rai ha 15 mila dipendenti e circa 1700 giornalisti. Bisogna ripensarlo il servizio pubblico. Ristabilire le proporzioni. E poi bisogna agire sul prodotto. Bisogna partire da un progetto. Raccontare le ...