GIOVANNI FALCONE | STRAGE DI CAPACI | 26 ANNI FA L' ATTENTATO La sorella Maria | “Non

Memoria d'accusa : quando GIOVANNI FALCONE denunciava il caso Palermo : Ripubblichiamo del giudice ucciso che L'Espresso ha pubblicato in esclusiva il 18 settembre 1988. «C'è un senso di scoraggiamento. Ci hanno messo nella condizione di non muoverci» Perché Giovanni Falcone vive ancora oggi " Strage di Capaci, il racconto dei sopravvissuti: "Quel giorno ho visto l'asfalto salire in cielo" " Ventisei anni dalla morte di Giovanni Falcone: i momenti più importanti della sua vita"

GIOVANNI FALCONE - Strage di Capaci : 26 anni fa l'attentato/ La sua idea di legalità alimenta lotta alla mafia : Giovanni Falcone, Strage di Capaci: 26 anni fa l'attentato che ha cambaito la storia d'Italia. Ma la sua idea di legalità alimenta lotta alla mafia. Ultime notizie sugli eventi organizzati(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:29:00 GMT)

Strage di Capaci - 26 anni fa l'attentato a GIOVANNI Falcone : A Palermo è arrivata la Nave della legalità con a bordo oltre mille studenti. Roberto Fico: "Ogni Governo e ogni Parlamento devono avere come priorità la lotta alla mafia"

GIOVANNI FALCONE - il buco nelle agende elettroniche e il mistero del viaggio negli Usa : tutti i rebus 26 anni dopo la strage : Nel ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci pubblichiamo un estratto de I Diari di Falcone di Edoardo Montolli edito da Chiarelettere. L’autore ha studiato per otto anni le agende elettroniche del giudice, entrate e uscite troppo rapidamente dai processi sulla strage di Capaci, nonostante le richieste di approfondimento dei due consulenti che se ne occuparono, le cui perizie furono depositate nel 1992. Sono l’ingegnere Luciano Petrini ...

Strage di Capaci - 26 anni fa l'attentato a GIOVANNI FALCONE - : Per uccidere Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i 3 uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la mafia nascose 500 chili di tritolo in un tunnel dell'...

Strage di Capaci - 26 anni fa l’attentato a GIOVANNI Falcone : Strage di Capaci, 26 anni fa l’attentato a Giovanni Falcone Per uccidere Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i 3 uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la mafia nascose 500 chili di tritolo in un tunnel dell'autostrada A29 che collega Palermo a Mazara del ...

L’ultimo giorno di GIOVANNI Falcone : Agli inizi degli anni ’90, quando ancora i primi telefonini Etacs erano agli albori, si diffusero delle agendine elettroniche, dotate di un piccolo schermo e di una tastiera, grandi più o meno come due pacchetti di sigarette, in cui segnare numeri di telefono, appuntamenti e note. Giovanni Falcone ne possedeva due: una Sharp e una Casio, che fu ritrovata cancellata in maniera non accidentale dopo il sequestro successivo alla strage di Capaci. ...