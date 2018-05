Giovanni Falcone | il buco nelle agende elettroniche e il mistero del viaggio negli Usa

Strage di Capaci - 26 anni fa l'attentato a Giovanni Falcone - : Per uccidere Giov anni Falcone , sua moglie Francesca Morvillo e i 3 uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la mafia nascose 500 chili di tritolo in un tunnel dell'...

Strage di Capaci - 26 anni fa l’attentato a Giovanni Falcone : Strage di Capaci , 26 anni fa l’attentato a Giov anni Falcone Per uccidere Giov anni Falcone , sua moglie Francesca Morvillo e i 3 uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la mafia nascose 500 chili di tritolo in un tunnel dell'autostrada A29 che collega Palermo a Mazara del ...

L’ultimo giorno di Giovanni Falcone : Agli inizi degli anni ’90, quando ancora i primi telefonini Etacs erano agli albori, si diffusero delle agendine elettroniche, dotate di un piccolo schermo e di una tastiera, grandi più o meno come due pacchetti di sigarette, in cui segnare numeri di telefono, appuntamenti e note. Giovanni Falcone ne possedeva due: una Sharp e una Casio, che fu ritrovata cancellata in maniera non accidentale dopo il sequestro successivo alla strage di Capaci. ...