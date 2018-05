Giovanni Falcone | attentato 26 anni fa Strage di Capaci Marco Mazzocchi | Chi non

ATTENTATO Giovanni Falcone - 26 ANNI FA STRAGE DI CAPACI/ Il minuto di silenzio - Grasso "c’è tanto da chiarire" : GIOVANNI FALCONE, STRAGE di CAPACI: 26 ANNI fa l'ATTENTATO che ha cambaito la storia d'Italia. Ma la sua idea di legalità alimenta lotta alla mafia. Ultime notizie sugli eventi organizzati(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:13:00 GMT)

Anniversario morte Giovanni Falcone : 26 anni fa la strage di Capaci : Da quel 23 maggio 1992 sino ad oggi, Palermo non è più la stessa. È una città che si trascina con sé le ferite, il terrore e un po' di speranza. Sono trascorsi ventisei anni, quando un'esplosione diede origine a quella che verrà sempre da allora come La strage di Capaci. In una galleria nell'autostrada che congiunge Palermo a Mazzara del Vallo, furono nascosti cinquecento chilogrammi di tritolo. Il forte scoppio, memorabile per i cittadini che ...

Giovanni Falcone non c’è più - cancellato da chi oggi fa finta di commemorarlo : Se ci si guarda intorno oggi nel giorno in cui si celebra Giovanni Falcone in fondo Falcone non c'è più. I suoi scritti, il suo agire, le sue parole sono tradite nei fatti di questo tempo. Se Falcone non esiste più perché quelli che si sono impegnati tanto insistono nel commemorarlo? Potete lasciare perdere, no?Continua a leggere

Giovanni Falcone - le frasi del giudice che non si piegò alla mafia : A 26 anni dalla morte, vogliamo celebrare la sua vita spesa a combattere le mafie fino alla fine Strage di Capaci, 26 anni fa l'attentato a Giovanni Falcone

Memoria d'accusa : quando Giovanni Falcone denunciava il caso Palermo : Ripubblichiamo del giudice ucciso che L'Espresso ha pubblicato in esclusiva il 18 settembre 1988. «C'è un senso di scoraggiamento. Ci hanno messo nella condizione di non muoverci» Perché Giovanni Falcone vive ancora oggi " Strage di Capaci, il racconto dei sopravvissuti: "Quel giorno ho visto l'asfalto salire in cielo" " Ventisei anni dalla morte di Giovanni Falcone: i momenti più importanti della sua vita"

Strage di Capaci - 26 anni fa l'attentato a Giovanni Falcone : A Palermo è arrivata la Nave della legalità con a bordo oltre mille studenti. Roberto Fico: "Ogni Governo e ogni Parlamento devono avere come priorità la lotta alla mafia"

Giovanni Falcone - il buco nelle agende elettroniche e il mistero del viaggio negli Usa : tutti i rebus 26 anni dopo la strage : Nel ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci pubblichiamo un estratto de I Diari di Falcone di Edoardo Montolli edito da Chiarelettere. L’autore ha studiato per otto anni le agende elettroniche del giudice, entrate e uscite troppo rapidamente dai processi sulla strage di Capaci, nonostante le richieste di approfondimento dei due consulenti che se ne occuparono, le cui perizie furono depositate nel 1992. Sono l’ingegnere Luciano Petrini ...