Giornata nera per le Borse Milano a picco | vola lo Spread

Easyjet : Giornata nera in Borsa : Si muove in profondo rosso Easyjet , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,02% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 ...

Taranto - Giornata di lutto cittadino per il funerale dell'operaio morto all'Ilva : l sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in occasione dei funerali di Angelo Raffaele Fuggiano, il 28enne dipendente della Ferplast, azienda dell'appalto Ilva, morto giovedì 17 maggio in un incidente ...

Poste Italiane : Giornata nera in Borsa : Retrocede molto la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,57%. L'andamento di Poste Italiane nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

Royal Mail : Giornata nera in Borsa : Affonda sul mercato Royal Mail , che soffre con un calo del 2,28%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Royal Mail più pronunciata rispetto all'...

G4S : Giornata nera in Borsa : A picco G4S , che presenta un pessimo -2,61%. L'andamento di G4S nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati di martedì 8 maggio. Raonic elimina Del Potro. Avanti Del Potro. Giornata nera per l’Italia : Cadono le prime teste di serie importanti al Masters 1000 di Madrid. Nel big match di questo martedì Milos Raonic elimina Grigor Dimitrov, numero 3 del seeding, al termine di una partita molto combattuta e che premia il canadese al terzo set per 6-3. Saluta la capitale spagnola anche Pablo Carreno Busta, n°9 del torneo, che cede nettamente in due set al croato Borna Coric, che continua nella sua ottima stagione. Bella vittoria di Juan Martin Del ...

Iron Mountain : Giornata nera in Borsa : Ribasso scomposto per Iron Mountain , che esibisce una perdita secca del 2,35% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Iron Mountain rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Lennar : Giornata nera in Borsa : Retrocede molto Lennar , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,59%. Lo scenario su base settimanale di Lennar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-...

Antofagasta : Giornata nera in Borsa : A picco la compagnia mineraria , che presenta un pessimo -3,31%. L'andamento di Antofagasta nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

Giornata della Terra 2018 : la storia della più grande manifestazione ambientale del pianeta - l’affermazione della “Green Generation” : Sono numerose le iniziative in programma il 22 aprile in Italia per celebrare, da nord a sud, la Giornata internazionale della Terra. L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. La Giornata della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso ancor ...

Giornata della Terra - la "lista nera" dei cibi che inquinano : Nella black list di Coldiretti spiccano le noci delle California, le more del Messico, gli asparagi del Perù e i fagiolini d'Egitto: ecco quanta Co2 consumano Giornata della Terra, nel 2018 è 'guerra' ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : l’Italia domina la classifica generale! Tutti i risultati dell’ultima Giornata : Cala il sipario sulla 32ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja, che ha visto i migliori interpreti del Canottaggio azzurro gareggiare sul lago di Piediluco insieme a tante altre nazioni di vertice. l’Italia vince la classifica generale con 93 punti, imponendosi nettamente su Lituania, seconda a 27 punti, e Romania, terza a 21 punti. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati di questa ultima giornata di gare. Maschile Italia che occupa i primi ...

Morbo di Parkinson : Giornata mondiale contro la patologia degenerativa : La scienza ha fatto progressi anche sul lato del contrasto del Parkinson. Oggi la malattia è considerata un grave disturbo del sistema nervoso centrale causato dalla degenerazione lenta e progressiva ...

Motocross - GP Trentino MX2 2018 : vincono Jorge Prado e Thomas Covington. Giornata nera per Pauls Jonass : Pauls Jonass è tornato sulla terra a Pietramurata. Il lettone ha vissuto una domenica da incubo nel GP del Trentino, chiudendo con un 4° e un 9° posto dopo aver sempre trionfato nei tre precedenti appuntamenti. Oggi a festeggiare sono stati lo spagnolo Jorge Prado, che si è preso gara-1 (e la vittoria del GP), e il britannico Thomas Covington, vincitore di gara-2. GARA-1 – Le difficoltà di Jonass sono cominciate nella prima manche, quando ...