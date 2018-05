Giornata del sollievo | il Piemonte in pirma linea per la rete di terapia del dolore e le

Fortune 500 - agGiornata la classifica delle aziende : Fortune ha aggiornato la classifica delle 500 maggiori società per fatturato quotate negli Stati Uniti, una classifica che quest’anno ha raggiunto la 64a edizione. Nessuna sorpresa su Apple che rimane in cima per quanto riguarda i profitti generati, pari a ben 48 MLD $, ma cala invece dal terzo al quarto posto per quanto riguarda il fatturato, comunque in crescita del 6 % rispetto all’anno scorso con un valore pari a 229,234 MLD $. Amazon si ...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 23 maggio : tra i temi la Giornata della legalità : La Vita in diretta è pronta a tornare in tv con gli ultimi temi della settimana dalla cronaca al Royal Wedding e finendo al gossip e alla musica. Chi sarà ospite oggi?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:58:00 GMT)

Giornata Nazionale del Sollievo 2018 : domenica 27 maggio - presso l’ASST PINI-CTO consulenze gratuite per la terapia del dolore : Anche l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI-CTO partecipa alla XVII Giornata Nazionale del Sollievo, dedicata a promuovere la cura delle patologie dolorose. domenica 27 maggio, la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione aprirà le proprie porte alla cittadinanza. presso l’ambulatorio della sede di Piazza Cardinal Ferrari, dalle 9:00 alle 12:30, verrà allestito un punto di accoglienza dove un professionista ...

Prima che la Notte : Rai 1 celebra la Giornata della Legalità con un film tv in ricordo di Pippo Fava : Prima che la Notte - Fabrizio Gifuni Nel prime time di Rai 1 arriva Prima che la Notte, un film tv di denuncia che racconta la vita, e soprattutto la morte, di Giuseppe “Pippo” Fava, un giornalista ucciso dalla mafia nel gennaio del 1984. Un racconto diretto da Daniele Vicari, che ripercorre le fasi finali della vita dell’uomo, uno scrittore che, ormai ultracinquantenne e con alle spalle una carriera fatta di successi, decide ...

Taranto - Giornata di lutto cittadino per il funerale dell'operaio morto all'Ilva : l sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in occasione dei funerali di Angelo Raffaele Fuggiano, il 28enne dipendente della Ferplast, azienda dell'appalto Ilva, morto giovedì 17 maggio in un incidente ...

Il Coordinamento nazionale dei Diritti Umani sulla Giornata mondiale dell'Africa : ... celebra quindi la nascita dell'organizzazione con una serie di eventi che coinvolgono il nostro paese da nord a sud e che vanno dalle conferenze, alle mostre, fino a spettacoli che interessano ...

22 Maggio : Giornata mondiale della biodiversità : Istituita dall'ONU nel 2000, il 22 Maggio è la Giornata mondiale della biodiversità, che celebra l'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica. Questo trattato internazionale, adottato nel 1993, ha come obiettivi la tutela e la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la giusta condivisione dei benefici delle risorse genetiche. Nel 2002, durante il secondo Summit della Terra, questa Convenzione ...

Giornata della biodiversità - Italia paese più green d’Europa ma dall’ulivo al pomodoro molte specie a rischio : Il patrimonio di biodiversità, composto da piante e animali diversi da cui dipende la vita del pianeta, si va impoverendo a un ritmo inquietante. Dietro c’è la mano dell’uomo, che continua a distruggere habitat per far posto a campi e allevamenti e privilegiando alla natura, caccia, pesca, bracconaggio e commercio illegale. Inquinamento, riscaldamento globale e l’introduzione di specie esotiche danno il loro contributo al disastro che si sta ...

La Giornata Internazionale della biodiversità : Il 22 maggio è la Giornata Internazionale della biodiversità, ricorrenza proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, un trattato Internazionale sottoscritto a Nairobi, in Kenya, nel 1992 da 196 paesi, al fine di tutelare la diversità biologica. Con il termine biodiversità s’intende la varietà di vita sulla Terra, frutto di miliardi di anni ...

Serie B - Red Bull B-Best : Noppert vince il contest dell'ultima Giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 42ª giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

DOMENICA Giornata del SOLLIEVO A FOLIGNO E SPOLETO : FOLIGNO- Promuovere e testimoniare, attraverso campagne di comunicazione ed iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del SOLLIEVO dalla sofferenza fisica e morale per tutti coloro che ...

Tara Gandhi al Maxxi per la Giornata del Perdono : Da anni Tara è l'interprete attiva del messaggio di non violenza del nonno paterno e, anche in questa occasione, vuole diffondere il suo appello: "L'intero mondo sta attraversando un terribile ...

Giornata della Biodiversità : in Italia oltre un quinto delle specie a rischio estinzione : Anche in Italia e nel Mar Mediterraneo la Biodiversità è in pericolo. Inquinamento e marine litter, in primis, ma anche cambiamenti climatici, alterazione dell’habitat, specie aliene invasive e sovra sfruttamento delle risorse naturali sono i principali nemici di questo capitale naturale, di cui l’Italia è uno dei paesi più ricchi in Europa, ospitando circa la metà delle specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali attualmente ...