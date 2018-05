Giappone | sotto le attese il PMI manifatturiero

finanza.lastampa

: RT @MarcoNarcisi1: @CottarelliCPI Se vi è correlazione tra debito e spread, può spiegare perché il Giappone con un debito/PIL al 235% abbia… - cocchi2a : RT @MarcoNarcisi1: @CottarelliCPI Se vi è correlazione tra debito e spread, può spiegare perché il Giappone con un debito/PIL al 235% abbia… - GavinoSanna1967 : RT @MarcoNarcisi1: @CottarelliCPI Se vi è correlazione tra debito e spread, può spiegare perché il Giappone con un debito/PIL al 235% abbia… - checco710 : RT @MarcoNarcisi1: @CottarelliCPI Se vi è correlazione tra debito e spread, può spiegare perché il Giappone con un debito/PIL al 235% abbia… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) In diminuzione a maggio l'attività della manifattura in. Il dato definitivo dell 'indice PMI, pubblicato da Markit e realizzato da Nikkei, si è attestato a 52,5 punti , in ...