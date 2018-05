Gianna Nannini a Mantova | un nuovo concerto del tour 2018 | biglietti in prevendita dal 23

optimaitalia

: .@GiannaNannini a Mantova, un nuovo concerto del tour 2018: biglietti in prevendita dal 23 maggio… - OptiMagazine : .@GiannaNannini a Mantova, un nuovo concerto del tour 2018: biglietti in prevendita dal 23 maggio… - italykkitaly : Gianna Nannini I Maschi - DollyD45549353 : Lontano dagli occhi ?? lontano dal cuore ? ma tu sei lontano da me...??????Gianna Nannini?? -

(Di mercoledì 23 maggio 2018), ina luglio. Unappuntamento si aggiunge oggi alla riccanée estiva in programma per il mese di luglio e per il mese di agosto.Ildisi colloca all'interno del cartellone di eventi in programma per la manifestazioneArte e Musica che si terrà a luglio in Piazza Sordello. Ai concerti già previsti, si aggiunge oggi una data delestivo della rocker, per i quali isaranno disponibili insu TicketOne.it dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 23 maggio.Venerdì 13 lugliocalcherà il palco collocato nel centro storico di, in Piazza Sordello con il suo "Fenomenale", lanée di concerti dal vivo che segue la pubblicazione del suo ultimo progetto discografico di inediti rilasciato con Sony Music.Dopo la pre-sale anticipata esclusiva aperta ...