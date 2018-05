Gian Marco Chiocci | il dubbio su Matteo Salvini e Luigi Di Maio | ' A pensar male'

Cultura. Marco Baliani - Gianfranco Bettin e tanti altri autori attesi a ScrittuRa festival : ... con l'organizzazione umanitaria Amref, ha dato vita a un progetto di recupero dei ragazzi di strada di Nairobi, realizzando gli spettacoli "Pinocchio Nero" e L'amore buono". Per il cinema è stato ...

Licia Ronzulli a L'aria che tira : 'Complimenti al nuovo ministro'. La bomba sul leghista Gianmarco Centinaio : Una incontenibile Licia Ronzulli a L'aria che tira di Myrta Merlino . Su La7, la fedelissima di Silvio Berlusconi , trova in studio Gianmarco Centinaio della Lega. Un incontro in una giornata decisiva:...

Letizia Moratti : «Gian Marco è ancora con me. Le nostre partite a calcio con i bambini» : L’ex sindaca di Milano e la sfida per l’economia sostenibile: il volontariato sia nel Pil. Sul padre: «Partigiano, era severo. Ogni tanto partiva un ceffone»

Elena Morali lascia Gianluca Scintilla : dopo l'Isola dei famosi - con Marco Ferri... : Elena Morali dice addio a Gianluca Scintilla : lo ha lasciato. Altro che matrimonio, annunciato da tempo e dato per imminente. Già, pare che la partecipazione dell'ex pupa a l'Isola dei famosi abbia ...

Gian Marco Centinaio : "Chiediamo a Di Maio e Berlusconi di andare insieme da Mattarella per trovare una soluzione" : "A Di Maio e Berlusconi chiediamo: fate un passo laterale, andiamo da Mattarella tutti insieme e troviamo una soluzione politica". Lo ha detto il capogruppo al Senato della Lega, Gian Marco Centinaio, ai microfoni di Agora su Rai Tre. A proposito delle ipotesi sulla data del nuovo voto, Centinaio ha commentato: "Ammetto anche io che il 22 luglio è una data abbastanza rischiosa".

Gian Marco Centinaio : 'Se Mattarella sciogliesse le Camere oggi andremmo a votare l'8 luglio' : 'Un conto è dire andiamo a votare il 22 luglio, un conto l'8. Se oggi Sergio Mattarella sciogliesse le Camere faremmo in tempo a votare l' 8 luglio . Non lo fa perché vuole provare a fare un governo'. ...

VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 28 aprile : Gianmarco Tognazzi e il ricordo del padre Ugo : VERISSIMO torna in onda oggi, sabato 28 aprile, su canale 5: Silvia Toffanin intervista rupert Everett, Giovanni Allevi, Patty Pravo, Gianmarco Tognazzi e Valeria Graci.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 17:23:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini festegGiano gli 80 anni di Nino Benvenuti : Questo pomeriggio, giovedì 26 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:12:00 GMT)

ArtiGianato - boxe e giri in bici Riprende la Fiera di San Marco : Nel suo intervento prima del taglio del nastro, il presidente della Provincia Antonio Pastorello ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per accompagnare lo sviluppo dell'economia locale ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Le sensazioni sono tornate buone. Ma non voglio rischiare : rientrerò senza fretta” : “sono stati due mesi perfetti. Il dolore per la botta alla caviglia è scomparso, fisicamente ero già a posto ma ho finalizzato la tecnica“. Così Gianmarco Tamberi ha aperto un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Gimbo si trova a Belek, in Turchia, dove si sta allenando dal 9 aprile in compagnia di Alessia Trost in vista della stagione estiva. “Nessuna soluzione è logisticamente migliore di questa. Le ...

Programmi TV di stasera - sabato 21 aprile 2018. Al Saturday Night Live Ambra Angiolini - Alex Britti - Lodovica Comello - Federica Pellegrini - Alvaro Soler e Gianmarco Tognazzi : Saturday Night Live Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Ballando con le stelle torna con una puntata speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide, ma anche di prove a sorpresa. Le esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan ...

Silvio Berlusconi - il leghista Gian Marco centinaio : 'Ora basta con questi giochini - noi vogliamo governare' : 'Il passo laterale di Berlusconi che stiamo chiedendo è quello di non provocare. Lo abbiamo visto tutti cosa ha fatto dopo il secondo giro delle consultazioni mentre parlava Matteo Salvini'. Lo ha ...

Parla Marina Conte - la madre di Marco Vannini : "Mio figlio è in un fornetto al cimitero - loro sono a spasso e stanno festegGiando" : È arrabbiata, delusa, quasi senza speranza. Alla lettura della condanna a 14 anni di carcere nei confronti di Antonio Ciontoli e della sua famiglia per la morte di suo figlio Marco Vannini, il 19 maggio del 2015, Marina Conte ha urlato "vergogna, assassini!". Oggi ha Parlato al Messaggero, in un'intervista a firma di Alessia Marani."Mio figlio è in un fornetto al cimitero, loro se ne stanno a spasso e staranno pure festeggiando. ...