Giampaolo resta alla guida della Samp

Giampaolo : “Europa? Dobbiamo restare aggrappati al treno” : “Dobbiamo restare aggrappati al treno, nonostante ci manchi ancora il biglietto e il controllore voglia buttarci giù”. Sono le parole del tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo alla vigilia della delicata sfida con il Sassuolo per cercare un posto in Europa. Al ‘Mapei Stadium’, i blucerchiati se la vedranno con un avversario ricco di contraddizioni: con il peggior attacco del campionato ma capace di fare risultato con ...

Ferrero : “Giampaolo resta alla Samp mentre Torreira vuole andare via” : “Giampaolo resta con me anche l’anno prossimo, mentre Torreira vuole andare via quindi vedremo”. Lo dice il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in merito al futuro del tecnico e del centrocampista doriano. “Torreira lo vogliono quattro squadre, a fine campionato decideremo. De Laurentiis lo amo e sarà privilegiato”, aggiunge il numero uno blucerchiato ai microfoni di Radio Crc. (AdnKronos) L'articolo Ferrero: ...