Giallo di Avetrana | dopo le sentenze | nuova svolta per Ivano Russo

Blastingnews

: Sono contrario a chi critica le neo-mamme su Fb perché pubblicano in continuazione contenuti sui figli. Ciascuno co… - davidesecchi1 : Sono contrario a chi critica le neo-mamme su Fb perché pubblicano in continuazione contenuti sui figli. Ciascuno co… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018)l'ergastolo confermato in Cassazione per Sabrina Misseri e la madre Cosima Serrano, colpevoli di aver ucciso la povera Sarah Scazzi, rispettivamente cugina e nipote delle donne, sembrano emergere nuovi risvolti che potrebbero cambiare lo scenario di quel giorno, quando l'orologio del tempo si fermò per la sfortunata quindicenne di. Nel processo del 22 maggio novita' che riguardanoIl 22 maggio si èl'udienza del processo correlato a quello dell'omicidio di Sarah e, a testimoniare, sarebbe intervenuta la ex fidanzata di, il giovane per cui Sabrina litigava spesso con la cugina Sarah, temendo un suo coinvolgimento affettivo nei confronti del suo amato. La ragazza avrebbe asserito di aver raccolto le parole della fidanzata del fratello di, alla quale lui avrebbe confidato di essere uscito di casa il giorno del delitto, nel ...