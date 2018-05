GF15 | chi è stato eliminato ieri sera

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Puntata del reality show di Canale 5, ricca di emozioni quella andata in onda martedì, nella quale abbiamo assistito a una doppia eliminazione, alla proclamazione del primo finalista di questa edizione del Grande Fratello ma anche all'ingresso di una nuova concorrente.Doppia eliminazione: chi è il primoLucia Bramè la prima eliminata dellata: la donna, al televoto con Danilo e Simone, ha perso con il 44% dei voti del pubblico. La Bramprima dell'eliminazione ha ricevuto la sorpresa dei genitori, con cui ha avuto modo di parlare attraverso un collegamento video in diretta. Nel corso di questa sesta puntata vi èanche un confronto della Bramcon un amico di Angela, moglie di Gino Bram, sulla nota questione legata alla proprietà del Telegatto dell'attore comico scomparso, questione che forse dovrebbe essere chiarita in altre sedi e non ...