Gf | droga nella Casa? Patrizia chiarisce cosa è successo

Barbara D’Urso risponde a Striscia : “droga nella Casa? Impossibile” : Grande Fratello 2018: Barbara D’Urso replica a Striscia sulla presunta droga nella Casa Al Grande Fratello 2018 Barbara D’Urso prende di petto la questione, mostra il filmato di Striscia la notizia e risponde così alla segnalazione mandata in onda dal tg satirico di Canale5. La D’Urso nega categoricamente il possibile uso di “droga” nel programma, […] L'articolo Barbara D’Urso risponde a Striscia: ...

Striscia la notizia vs Grande Fratello/ Video - cocaina-gate nella casa? droga - Barbara D'Urso svicolerà? : Striscia la notizia vs Grande Fratello, cocaina-gate all'interno della casa più spiata di Italia? Un dialogo tra Patrizia e Danilo fa discutere: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:05:00 GMT)

Nascondeva la droga nella cappella del cimitero : arrestato a Priolo : Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Priolo Gargallo, hanno arrestato Salvatore Vasile, 44 anni, residente nella cittadina industriale, per i reati di detenzione ai fini di ...

Scicli - trovato con armi e droga : arrestato Cristiano Cannella : Sciclitano trovato con armi e droga nel 2016. Condannato a 3 anni e 4 mesi: arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Scicli.

Brindisi - indossa una maglietta con scritto “pusher”. E lo è davvero : nella sua auto trovato mezzo chilo di droga. Arrestato : Il modo migliore per vendere droga e non farsi riconoscere? In teoria, fare di tutto per non dare nell’occhio. Non la pensa così uno spacciatore 33enne di Brindisi, che durante la sua “attività” se ne andava in giro per la città indossando una maglietta con la scritta “pusher“. E nell’auto mezzo chilo di hashish e marijuana. Se ne sono accorti i carabinieri, che lo hanno Arrestato in flagranza di reato per ...

droga nascosta nella lavatrice - arrestate a Napoli madre e figlia : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale di Napoli hanno arrestato Annunziata Cardillo 55enne e Rita Spagnuolo 35enne, rispettivamente madre e figlia, entrambe già ...

Sporcizia e droga - l'ex fabbrica occupata nella Firenze di Nardella : Le situazioni di degrado a Firenze non mancano. Ora a far paura ai residenti c'è l'occupazione dell'ex fabbrica Gover di via Pistoiese, da parte di decine di persone che vivono in baracche, tra il degrado e i rifiuti (guarda le foto)."Una vera e propria zona franca di Sporcizia, pericolo e illegalità tollerata da Nardella e dal Partito democratico che non muovono dito nonostante le ripetute denunce nostre e degli abitanti del quartiere", ...

Monza - blitz antidroga nella stazione diventata un ritrovo degli spacciatori : Nuovo blitz anti droga della polizia locale alla stazione ferroviaria di Monza. Giovedì pomeriggio gli agenti del Nost, il nucleo mobile voluto dall'attuale amministrazione comunale di centrodestra ...

Cagliari. Nella notte - un'aggressione con rapina in Via Dante e un arresto per droga : Durante un controllo della circolazione stradale, i carabinieri in Corso Vittorio Emanuele II, hanno fermato l'uomo e, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, lo hanno trovato in possesso ...

Atletica - la redenzione del tossico Luvo Manyonga ora è un esempio nella città della droga : Luvo Manyonga era un tossico. Luvo Manyonga è il lunghista più forte del mondo. In cinque anni il mondo si è ribaltato. Era ancora giovanissimo quando si rese conto che la vita era una sequenza di spigoli e che quella cosa che chiamano infanzia era un miscuglio di false certezze e sofferenza ...