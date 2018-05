Germania | solo un richiedente su 3 ottiene asilo

Germania - Bundesbank ritiene che frenata economia è solo temporanea : Per gli economisti della banca centrale tedesca, però, l'outlook è ancora positivo ed i fattori che stanno condizionando e rallentando la più grande economia europea hanno un carattere di ...

Orrore in Germania - il bambino aveva solo 7 anni. I genitori vanno a riprenderlo dopo una giornata fuori casa - ma la porta è chiusa a chiave. Subito interviene la polizia - poi la tragica scoperta : Una notizia agghiacciante quella che arriva dalla Germania e che sta sconvolgendo l’intero Paese. Si tratta dell’uccisione di bambino di appena 7 anni. È accaduto in Germania dove un bambino è stato trovato morto, apparentemente per strangolamento. Sabato mattina il papà ha rinvenuto il corpicino del figlio in una vasca da bagno. Una morte Subito sospetta e probabilmente provocata da quella persona che doveva accudirlo, ed era anche ...

Germania - non solo Merkel : 5 partiti su 6 guidati da una donna. Ma il gap salariale tra lavoratori e lavoratrici è del 21% : Weiblich. Donna, femminile, come la politica tedesca o perlomeno come le Parteivorsitzende, presidenti dei maggiori partiti della Germania. Con l’elezione di Andrea Nahles alla guida di SPD, anche il partito socialdemocratico ha, dopo 155 anni di storia, un presidente donna e si allinea con gli altri partiti, la maggior parte guidati, o co-guidati, da una figura femminile. Lo Stato più ricco d’Europa, governato, ormai da 13 anni, ...

Macron : Europa verso guerra civile - risolvere nodo migranti Juncker : «La Ue non è solo Francia e Germania» Video : Il presidente francese al Parlamento Europeo: «Bisogna difendere la democrazia liberale, stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali». Juncker: «La Ue non è solo Francia e Germania, superare col dialogo le divisioni tra Est e Ovest»