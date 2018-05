Germania | economia piú debole a maggio | giù maifattura e servizi

All'Economia Savona - critico verso euro e Germania : Meno di quattro anni più tardi l' ex ministro dell'Industria del governo Ciampi , classe 1936, è considerato come il primo candidato per il ministero dell'Economia del nascente governo Lega-M5s. Il ...

Germania - Bundesbank ritiene che frenata economia è solo temporanea : Per gli economisti della banca centrale tedesca, però, l'outlook è ancora positivo ed i fattori che stanno condizionando e rallentando la più grande economia europea hanno un carattere di ...

Germania - Bundesbank : economia ancora forte ma crescita ha perso... : La crescita tedesca resta robusta ma lo slancio dell'economia si è probabilmente indebolito, mentre permane il rischio di una guerra commerciale a livello globale.

Germania - Bundesbank ritiene che frenata economia è solo temporanea : Per gli economisti della banca centrale tedesca, però, l'outlook è ancora positivo ed i fattori che stanno condizionando e rallentando la più grande economia europea hanno un carattere di ...

Germania : BundesBank - economia ha perso parte dello slancio : La crescita dell'economia si conferma robusta anche se negli ultimi mesi ha perso parte dello slancio. È quanto riporta il documento mensile elaborato dalla BundesBank, la Banca centrale tedesca.

Germania - indice Zew fiducia economia maggio stabile - in linea con... : Il clima di fiducia sull'andamento dell'economia tedesca a maggio resta stabile sui livelli del mese scorso, ai minimi da novembre 2012, riflettendo i timori persistenti legati a una eventuale disputa commerciale con gli Usa.

Germania - previsioni ancora deboli per l'economia tedesca : Non migliorano le aspettative di crescita dell'economia tedesca. A maggio, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, resta a -8,2 punti come nel mese di

Germania - previsioni ancora deboli per l'economia tedesca : Non migliorano le aspettative di crescita dell'economia tedesca . A maggio, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, resta a -8,2 punti come nel mese di marzo . Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta anche lievemente al di sotto delle attese degli ...

Germania : economia tedesca sta rallentando - Ifo - : "Il buon umore tra le imprese tedesche sembra essere già svanito. L'indicatore per l'attuale situazione economica è diminuito e anche le aspettative si sono deteriorate. L'economia tedesca sta rallentando". Lo ha dichiarato Clemens Fuest, presidente dell'isituto, dopo la diffusione del dato relativo all'indice Ifo, che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi, che ...

Germania : economia in crescita ma il protezionismo fa paura : Tuttavia ci sono nubi all'orizzonte per l'economia della Germania. Secondo gli economisti le tariffe statunitensi sull'acciaio e sull'alluminio non avranno un impatto significativo sulle esportazioni ...

Germania - indice fiducia economia crolla a minimo novembre 2012 : Cala vistosamente e ben oltre le attese il clima di fiducia sull'andamento dell'economia tedesca, che ad aprile è crollato ai minimi da novembre 2012.