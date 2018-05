GEO-FINANZA Usa-Cina | il poker in corso può far vincere o perdere l' Europa

GEO-FINANZA/ Le mosse di Trump - Merkel e Macron da sorvegliare : Una guerra commerciale tra Ue e Stati Uniti creerebbe grossi problemi al nostro export. Non è ancora chiaro se sarà possibile evitarla, spiega CARLO PELANDA(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 06:03:00 GMT)GEO-FINANZA/ Trump, Merkel, Macron e il rischio fregatura per l'Italia, di C. PelandaIL CASO/ Pil, la Spagna batte l'Italia grazie al governo che non c'è, di A. Ruffo

GEO-FINANZA/ Trump - Merkel - Macron e il rischio fregatura per l'Italia : L'Europa si prepara a siglare accordi importanti di tipo doganale, ma in questa situazione, con poco peso nell'Ue, l'Italia rischia di rimetterci.

GEO-FINANZA/ Sapelli : la Germania ci sta uccidendo - Trump e Putin possono salvarci : L'Europa continua a essere debole economicamente e rischia di spaccarsi. Trump e Putin possono però liberarla dal dominio tedesco, spiega GIULIO Sapelli(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Il gioco di specchi che inganna Trump ma non Putin, di G. SapelliFINANZA E POLITICA/ Dagli Usa l'onda pronta a spazzare l'Italia, di U. Bertone

GEO-FINANZA/ Italia - i danni nascosti nella guerra dei dazi : Una guerra economica è in atto tra Stati Uniti e Cina e rischia di avere conseguenze dannose, anche se poco evidenti, per le imprese Italiane. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:06:00 GMT)SPILLO UE/ La nuova Europa pronta a trasformare l'Italia in colonia, di P. Annoniguerra DEI dazi/ A colpi di tariffe Trump avvicina sempre più l'Europa alla Cina, di F. Accinelli

GEO-FINANZA/ Un nuovo guaio per l'Italia targato Ue : L’Unione europea non ha forse capito bene quali siano gli obiettivi di Trump. La risposta che sta dando alle mosse Usa rischia di danneggiare molto l’Italia. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 06:02:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ La scommessa dei mercati su Mattarella, di C. PelandaFCA/ L'ipotesi divorzio tra Fiat, Jeep, Alfa Romeo, di F. Oppedisano