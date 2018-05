Garantire la Tav di fronte ai dubbi dell' Italia Oltre 60 personalità

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 maggio 2018)60 personalità politiche francesi, tra cui deputati, senatori e governatori di regione, lanciano un forte appello al presidente francese Emmanuel Macron, affinché "garantisca la dinamica"a Tav Torino-Lione, "un grande cantiere d'avvenire", dinanzi alle "incertezze politiche in".L'appello, contenuto in una missiva inviata all'Eliseo, è stato coordinato dal Comité pour la Transalpine Lyon-Turin presieduta da Jacques Gounon."Il collegamento Torino-Lione - affermano i 63 firmatari - contiene alla stesso tempo una visione'Europa, un'ambizione economica internazionale per la Francia, una potente aspirazione alla transizione ecologica e una strategia di sviluppo del territorio per tutto il sud del continente". "In un contesto di incertezze politiche in- si conclude nella lettera rivolta a Macron - speriamo vivamente che si farà ...