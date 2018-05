Galateo dello smartphone | 10 regole per non fare mai brutta figura

d.repubblica

: @therealengie comunque anche Kate un pò ha peccato perché sebbene in certe pose sembri beige, in altre sembra che i… - EmilyG87 : @therealengie comunque anche Kate un pò ha peccato perché sebbene in certe pose sembri beige, in altre sembra che i… - msquadrito4 : RT @maisongalateo: Due mani attente e un romantico fiocco chiudono il cerchio di un doppio abbraccio: quello dello sposo e quello dell'abit… - sironidepalma : Matrimonio: il decalogo bon ton per l’uso dello smartphone -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Al resto del mondo non interessa ciò che diciamo al nostro migliore amico mentre siamo in metropolitana. Meglio sussurrare, anche per motivi di privacy. Tasto spegnimento: usatelo Infine ci sono ...