Gal Gun 2 | Recensione | Trailer e Gameplay

Samsung Galaxy S9/S9 Plus disponibili in Burgundy Red e Sunrise Gold ma non in Italia : Samsung annuncia ufficialmente due nuove colorazioni per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, disponibili anche in Burgundy Red e Sunrise Gold, ma non in Italia. L'articolo Samsung Galaxy S9/S9 Plus disponibili in Burgundy Red e Sunrise Gold ma non in Italia proviene da TuttoAndroid.

Ammiriamo più da vicino i nuovi Samsung Galaxy S9/S9 Plus Burgundy Red : Diamo un'occhiata più da vicino ai nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Burgundy Red: la nuova elegante colorazione potrebbe restare confinata al mercato asiatico, ma speriamo possa debuttare anche altrove. L'articolo Ammiriamo più da vicino i nuovi Samsung Galaxy S9/S9 Plus Burgundy Red proviene da TuttoAndroid.

RISULTATI EUROPA LEAGUE / Diretta gol live score : Wenger - reGalo d'addio ai Gunners? (andata semifinali) : RISULTATI EUROPA LEAGUE: Diretta gol live score delle semifinali di andata, Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo. Sfide bellissime e davvero incerte su entrambi i campi(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Hubble - per il suo 28° compleanno - ci reGala due foto pazzesche della Nebulosa Laguna : In occasione del 28° compleanno del telescopio spaziale Hubble , lanciato in orbita dalla NASA il 24 aprile 1990 , sono state mostrate al pubblico di tutto il mondo due splendide fotografie della Nebulosa Laguna , scattate proprio da questo fantastico marchingegno ultra tecnologico. Dopo aver effettuato più di 160 mila giri intorno al nostro pianeta Terra ...