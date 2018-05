Frutta secca e disidratata | le mille virtù

vanityfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018) È vero, laè calorica (600-700kcal per 100 grammi) . Ma i benefici che apporta al nostro organismo sono davvero molti. Ricche di fibre, vitamine (in particolare la vitamina E), minerali (zinco, potassio, magnesio, selenio) e di acidi grassi mono e polinsaturi (omega 3 e omega 6), mandorle & Co. sono utili per prevenire e curare diverse patologie come diabete, ipercolesterolemia e obesità, oltre a patologie infiammatorie come l’artrosi. All’interno di una dieta bilanciata ipocalorica – e nelle giuste dosi – lapuò essere quindi tranquillamente consumata limitando, però, l’apporto di altri cibi ricchi di grassi saturi animali come, per esempio, carni rosse e formaggi. Ma qual è la giusta dose quotidiana? E quando è meglio consumarla? Abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza con Marco Bianchi, food-mentor e divulgatore scientifico ...