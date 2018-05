Frattamaggiore La band Terra Nera presenta il suo primo singolo

lineapress

: #Frattamaggiore. La band #TerraNera presenta il suo primo singolo: Un grande messaggio di pace e speranza nel primo… - notiveri : #Frattamaggiore. La band #TerraNera presenta il suo primo singolo: Un grande messaggio di pace e speranza nel primo… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Un grande messaggio di pace e speranza neldellapartenopea In un contesto come la provincia a nord di Napoli , territorio tristemente noto per fatti di cronaca, sentimenti come la tristezza e la rassegnazione trovano purtroppo una grande diffusione. Fa quindi piacere scrivere di un felice esordio artistico, musicale, come quello deicon il ...