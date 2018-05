Francesco Monte attacca il GF | in puntata si parla di lui | la sua reazione

Matteo Gentili ignora le parole di Paola e commenta Francesco Monte : Francesco Monte contro Matteo: Gentili commenta le dichiarazioni al Grande Fratello Matteo Gentili in diretta al Grande Fratello ha avuto l’opportunità stasera di sentire le dichiarazioni che Paola Di Benedetto e Francesco Monte hanno fatto su di lui rispettivamente a Verissimo e su Chi. Barbara d’Urso ha chiamato il calciatore e la sua nuova fidanzata Alessia nella Mistery Room, e ha detto loro che il loro amore è vissuto ...

Paola Caruso e il fidanzato Francesco : “Viviamo già insieme a Montecarlo” : Il fidanzato di Paola Caruso: chi è Francesco e come è nata la loro storia d’amore Paola Caruso ha finalmente trovato l’amore! Dopo tante delusioni sentimentali, la Bonas di Avanti un altro è felice accanto a Francesco. I due stanno insieme da un paio di mesi ma la storia è stata seria fin da subito, […] L'articolo Paola Caruso e il fidanzato Francesco: “Viviamo già insieme a Montecarlo” proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte compie 30 anni/ Il party Hippie in barba alle critiche : Paola Di Benedetto grande assente : Francesco Monte compie 30 anni e festeggia a Milano e in Puglia, il party Hippie in barba alle ultime critiche: Paola Di Benedetto grande assente della serata.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:53:00 GMT)

Francesco Monte : la festa di compleanno per i 30 anni (foto e video) : Francesco Monte, reduce dalla fine della storia d'amore con Paola Di Benedetto conosciuta nel corso dell'ultima turbolenta edizione dell'Isola dei Famosi, ieri, all'Armani Privé a Milano, ha festeggiato i suoi 30 anni. Tantissimi amici vip sono accorsi al party esclusivo (col dj set di TommyVee) tra cui, gli ex isolani Marco Ferri ed Elena Morali.prosegui la letturaFrancesco Monte: la festa di compleanno per i 30 anni (foto e video) ...

Francesco Monte - dopo lo scandalo all'Isola dei famosi compie gli anni : chi ha invitato alla sua festa - e chi no - : I veleni dell' Isola dei famosi hanno lasciato il segno su Francesco Monte . Il grande protagonista del 'canna-gate' che ha segnato l'ultima edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha ...

Francesco Monte compleanno : alla festa Nilufar - Giordano e altri Vip FOTO e VIDEO : festa di compleanno di Francesco Monte: tra gli invitati Nilufar e Giordano, Marco Ferri e molti altri Francesco Monte ha compiuto trent’anni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di festeggiare questo traguardo importante prima con un’intima cena al ristorante e poi con un party in discoteca a Milano. A quanto pare si tratta […] L'articolo Francesco Monte compleanno: alla festa Nilufar, Giordano e altri Vip FOTO e ...

Paola Di Benedetto : 'Francesco Monte? Mi manca - è stato un fulmine a ciel sereno' : Paola Di Benedetto parla per la prima volta della fine della su a relazione con Francesco Monte. Dopo il servizio che Silvia Toffanin manda in onda durante Verissimo l'ex naufraga scoppia in lacrime e ...

Paola Di Benedetto in lacrime a Verissimo : “Francesco Monte mi manca tantissimo” : Paola Di Benedetto a Verissimo: l’ex naufraga in lacrime racconta della fine della sua storia con Francesco Monte Ospite oggi a Verissimo Paola Di Benedetto ha per la prima volta parlato in una trasmissione televisiva dalla fine della sua storia con Francesco Monte. Quali sono i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi? Paola […] L'articolo Paola Di Benedetto in lacrime a Verissimo: “Francesco Monte mi manca tantissimo” ...

Paola Di Benedetto/ In lacrime per Francesco Monte : "Mi manca - è stato breve ma molto forte" (Verissimo) : Paola Di Benedetto oggi pomeriggio sarà a Verissimo per parlare della fine della sua storia d'amore con Francesco Monte e del recente incontro con il suo ex, Matteo Gentili.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:20:00 GMT)

Verissimo – Paola Di Benedetto soffre per Francesco Monte - le rivelazioni dell’ex naufraga : “gli ha dato fastidio il mio ingresso al GF” : Paola Di Benedetto torna a parlare della fine della relazione con Francesco Monte, l’ex naufraga ammette la sua sofferenza per la fine dell’amore con l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez “Sto soffrendo. É stata una storia breve ma tanto forte. – ha detto Paola Di Benedetto tornado a parlare della relazione con Francesco Monte a Verissimo – Pensavo andasse tutto bene, invece da un giorno all’altro mi ha detto: ‘Non ...

PAOLA DI BENEDETTO/ La verità sull'addio a Francesco Monte : "È attaccato al ricordo di Cecilia" (Verissimo) : PAOLA Di BENEDETTO oggi pomeriggio sarà a Verissimo per parlare della fine della sua storia d'amore con Francesco Monte e del recente incontro con il suo ex, Matteo Gentili.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 04:27:00 GMT)

Paola Di Benedetto a Verissimo : "Francesco Monte attaccato al ricordo di Cecilia Rodriguez" : Paola Di Benedetto, ospite di Verissimo, in onda domani sabato 19 maggio 2018, ha rivelato di non star attraversando un bel periodo di vista sentimentale per via della fine della frequentazione con Francesco Monte: Sto soffrendo. É stata una storia breve ma tanto forte. Pensavo andasse tutto bene, invece da un giorno all’altro mi ha detto: ‘Non sento questo sentimento crescere’. Ci siamo presi una pausa e quando ci siamo rivisti mi ha ...

Paola Di Benedetto a Verissimo parla di Francesco Monte : “Sto soffrendo” : Paola Di Benedetto parla di Francesco Monte dopo la fine della loro storia a Verissimo Sabato 19 Maggio, vedremo Paola Di Benedetto ospite a Verissimo. La Di Benedetto parla per la prima volta in televisione dopo la fine della storia d’amore con Francesco Monte, conosciuto all’Isola dei Famosi. Paola Di Benedetto, visibilmente commossa, si lascia […] L'articolo Paola Di Benedetto a Verissimo parla di Francesco Monte: “Sto ...

Paola Di Benedetto soffre per Francesco Monte : “Mi manca…” : Verissimo: Paola Di Benedetto torna a parlare di Francesco Monte Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Tuttavia la trasmissione è già stata registrata giorni fa. Per tale motivo sono uscite poco fa le prime anticipazioni inerenti all’intervista fatta da Silvia Toffanin a Paola Di Benedetto, la quale ha ovviamente parlato del suo ex fidanzato Francesco Monte. Come molti sapranno i due si sono conosciuti e ...