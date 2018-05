Forza Italia | clamorosa frattura con Renato Brunetta Gelmini e Bernini | nota ufficiale

Elezioni comunali 2018 - Forza Italia è un partito anche per giovani : tutti i candidati under : Siamo convinti che i nostri ragazzi porteranno un rinnovamento di volti e idee utile sia al partito sia a tutta la politica locale. Tutto ciò sta ad indicare che il nostro partito , specialmente qui ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa : Yates mantiene la maglia rosa dopo la cronometro - Pozzovivo raf Forza il terzo posto! : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha riscritto la Classifica del Giro d’Italia 2018 . La sedicesima tappa ha comunque confermato Simon Yates in maglia rosa : il britannico ha perso nei confronti di Tom Dumoulin ma è riuscito a conservare un buon vantaggio nei confronti dell’olandese. Il capitano della Mitchelton-Scott ha superato brillantemente anche questo ostacolo e ora sogna davvero il successo finale. Non ha brillato Chris ...

Giuseppe Conte visto dagli 'altri'. Cosa dicono Pd e Forza Italia : Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno dubbi né esitazioni: Giuseppe Conte non è e non sarà un premier tecnico. Bensì un presidente del Consiglio politico a tutti gli effetti, in quanto "tutti i premier sono politici", afferma il segretario della Lega. E Di Maio scandisce: "sarà un presidente del Consiglio politico, indicato da due forze politiche di un governo politico ...