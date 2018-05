Fortnite | a sorpresa spunta il misterioso zaino Tracciatore dell' Occhio della

Cometa caduta in Fortnite - quali gli effetti? Video con sorpresa : Alla fine è successo: la tanto chiacchierata Cometa è caduta in Fortnite . Le speculazioni sono quindi finite, si è scoperto quali sono stati gli effetti della caduta ? Non proprio, ma subito dopo è arrivata una sorpresa , quindi le speculazioni continueranno assolutamente. La meteora è finalmente caduta in Fortnite I giocatori di Fortnite si sono interrogati a lungo sulla misteriosa meteora nel cielo. Negli ultimi giorni sono partite le teorie ...

Sorpresa per Fortnite - scovata nuova sfida Skydive? Le immagini : L'aggiunta della modalità Replay in Fortnite è stata molto utile per i giocatori, dato che è stata già usata per scovare una strana cometa sotto le torri inclinate. Questa non è l'unica scoperta: recentemente è stato trovato un indizio che porterebbe a una nuova sfida. L'ultima scoperta utilizzando la modalità Replay ha visto i giocatori guardare in alto anziché in basso. Pare proprio che in Fortnite sarà aggiunta una sfida di paracadutismo, ...