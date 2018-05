Foreign fighters | come si finanziano con i money transfer e gli internet point

Smantellata rete che finanziava e muoveva Foreign fighters in Siria dall'Italia : 11 Siriani e 3 marocchini arrestati, altri 16 indagati in un'operazione che ha svelato una rete di supporto di al Nusra. Due le cellule individuate: finanziavano l'acquisto di armi grazie anche al ...

Terrorismo : espulso egiziano - aveva contatti con Foreign fighters(2) : (AdnKronos) – L’espulsione dell’egiziano di 29 anni è stata curata dall’ufficio Immigrazione della Questura di Milano e messa in atto lunedì scorso, con un volo da Malpensa a Il Cairo.L’uomo, precisa una nota della Questura, secondo le informazioni acquisite dall’intelligence, avrebbe intrapreso un deciso percorso di radicalizzazione manifestando sostegno allo Stato Islamico. In particolare, sono stati ...

Terrorismo - 29enne egiziano espulso con volo da Malpensa : "Aveva contatti con Foreign fighters" : Si tratta di un 29enne, contattato già nel 2015 da un jihadista marocchino residente a Milano e poi partito per la Siria. "Soggetto incline al compimento di...

Minniti : ‘Rischio terrorismo alto - Foreign fighters sui barconi’ Video : I fatti accaduti recentemente a #bardonecchia, in Piemonte - dove la polizia francese ha sconfinato in territorio italiano allo scopo di ere un controllo su un migrante sospettato di essere uno spacciatore - si sono trasformati in un vero e proprio incidente diplomatico tra Italia e Francia. La politica è insorta contro quella che viene descritta come una violazione della sovranita' territoriale da parte dei gendarmi del presidente transalpino ...

Il procuratore antiterrorismo : "In Italia una cinquantina di Foreign fighters" : Sul territorio Italiano "non dovrebbero esserci più di una cinquantina" di foreign fighters, anche se il nostro Paese è considerato "più territorio di passaggio, dopo la fine dello Stato...

Il procuratore antiterrorismo Cafiero De Raho : "In Italia 50 Foreign fighters". Fermato un jihadista a Cuneo - evocava il martirio : In Italia ci sono "una cinquantina" di foreign fighters e anche se non c'è un rischio "altissimo", la vigilanza è elevata. A pochi giorni dalla Pasqua, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Cafiero De Raho parla dell'allarme sicurezza in Italia e spiega come l'afflusso dei fedeli a Roma per la festività pasquale può rappresentare "un momento che il terrorismo islamico potrebbe sfruttare per azioni ...

Isis : Europol - 5 mila cittadini Ue tra Foreign fighters : ANSAmed, - SOFIA, 19 MAR - "Sono circa cinquemila i cittadini dell'Ue che hanno militato tra le file dell'Isis, ottocento dei quali provenivano dai Paesi dei Balcani occidentali". Lo ha dichiarato ...