Fondi dalla Regione per gli iblei

Aeroporto di Comiso : Fondi dalla Regione : Finanziaria:Giorgio Assenza. fondi per il funzionamento del Pio La Torre, cancellata norma anticostituzionale per lavoratori nei consorzi di bonifica

Magnate disperso sul Cervino - dalla famiglia " Fondi illimitati" per le ricerche : "È uno sciatore esperto" : Di lui non si hanno più notizie da sabato mattina, quando è uscito dalla sua stanza d'albergo a Zermatt (Svizzera) per allenarsi a fil di cielo. Abbigliamento leggero, tecnico, e attrezzatura da scialpinismo. Direzione Piccolo Cervino , a quasi 3.900 metri di quota. dalla più alta stazione del comprensorio svizzero, il Magnate tedesco Karl-Erivan Haub, 58 anni, può essere andato quasi ovunque, anche nei valloni e nei ...

Maltempo Basilicata : dalla Regione i Fondi per gli interventi a Maratea : La Regione Basilicata inserira’ “nel proprio bilancio, in corso di approvazione entro questo mese, le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza” di uno dei muri di sostegno della sede dell’Ufficio circondariale marittimo a Maratea (Potenza) dopo i danni causati dalla mareggiata del mese scorso: e’ uno dei punti emersi nel corso di una riunione che si e’ svolta in ...