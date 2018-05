Firenze | uomo si arrampica sulla cupola del Duomo | piazza off limits per controlli

Firenze : la nuova collezione Moncler Genius sbarca al Pitti Uomo 2018 : Durate l'inaugurazione, lo scorso febbraio, il presidente e CEO del brand aveva dichiarato: 'È cambiato il mondo, l'era digitale ci ha dato una forza nuova. Il consumatore vuole avere un rapporto più ...

Mistero a Firenze - sulla pista ciclabile uomo con gambe spezzate a ferite alla testa : grave : Il ritrovamento da parte di un ciclista sabato mattina, indagano i carabinieri. Si ipotizza una caduta dall'alto.Continua a leggere

Musei : per il Duomo di Firenze una nuova app multisensoriale : @AccessToOpera, questo è il nome della nuova applicazione presentata dall’Opera di Santa Maria del Fiore, pensando all’intuizione dei contenuti attraverso la parola, legati appunto al tema dell’accessibilità. Per Access to Opera è stato scelto di rivolgersi principalmente alle persone sorde. I contenuti presenti sono opportunamente calibrati; sono state scelte persone non udenti, narratori in LIS (Lingua dei Segni Italiana), esperti ...

Pasqua a Firenze : scoppio del carro in piazza Duomo : A Firenze è tutto pronto per la domenica di Pasqua. Appuntamento è in piazza Duomo con lo scoppio del carro, una tradizione che si tramanda da secoli.

Firenze - incendio in una casa : muore un uomo di 72 anni - in condizioni critiche la moglie : La moglie di 67 anni è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi, dove è stata trasferita anche un'altra donna in condizioni meno gravi. L'uomo sarebbe deceduto per il fumo che ha invaso completamente l'abitazione della coppia al secondo piano. Il rogo, partito sembra da un annesso agricolo nel giardino, ha poi attaccato l'abitazione