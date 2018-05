Fifa 19 | EA Sports perde la licenza del campionato russo che passa in esclusiva su PES

Anche oggi 9 maggio problemi EA Sports : server Fifa 18 non disponibili : Sopraggiunti problemi EA Sports in queste stesse ore del 9 maggio, dovuti probabilmente ad un sovvraccarico dei server di riferimento. Al momento non sembrano esserci, o comunque ravvisate, operazioni di manutenzione che possano giustificare i disservizi di cui stanno facendo esperienza alcuni giocatori, ragion per cui, per adesso, le cause dei problemi EA Sports risultano ignoti, Anche se ad una prima rilevazione paiono riconducibili a FIFA 18, ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : vince Diego “CRAZY_FAT_GAMER_” Campagnani : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai play off della FIFA eWorld CUP, i mondiali di FIFA 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Seguici su Instagram! La fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del […] L'articolo FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge: vince Diego ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : ecco i qualificati alla seconda fase! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai play off della FIFA eWorld CUP, i mondiali di FIFA 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK La fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione […] L'articolo FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge: ecco i qualificati alla seconda fase! ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. TUTTI i qualificati! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un posto per i Play Off della ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. TUTTI i qualificati! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un posto per i Play Off della ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. TUTTI i qualificati! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Seguici su Instagram! La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un posto per i Play Off della ...

Esports - la prima Liga a Fifa 18 : Oltre 7mila player di Fifa 18 , decine di migliaia di spettatori che hanno seguito le dirette in streaming dei match, la possibilità per i vincitori di qualificarsi alle "EA Sports Fifa Global ...

Attualissimi i problemi EA Sports oggi 11 aprile : Fifa 18 non funziona online : Vengono segnalati in questi minuti fastidiosissimi problemi EA Sports, riguardanti soprattutto coloro che stanno tentando di giocare online ad un titolo celebre come FIFA 18. A distanza di un mese circa dalle ultime segnalazioni che abbiamo avuto modo di condividere sulle nostre pagine, dunque, occorre per forza di cose tornare sull'argomento, soprattutto considerando il fatto che alcuni giochi legati a questo brand sono amatissimi nel nostro ...

Fifa 18 : anche il Parma Calcio sbarca nel mondo degli eSports! : Con un annuncio sui profili social ufficiali anche il Parma Calcio ha annunciato il suo imminente sbarco nel mondo degli eSports! Offerta! Far Cry 5 - PlayStation 4 Ritorna FPS acclamato da critica e pubblico con un nuovo setting e una nuova avvincete tramaDisponibile per PS4 e XBOX One 71,16 € - 12,21 € 58,95 […] L'articolo Fifa 18: anche il Parma Calcio sbarca nel mondo degli eSports! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. Ecco i primi 4 qualificati : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del Comicon, il Salone […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del Comicon, il Salone […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un ...

Fifa 19 : EA Sports in Olanda per registrare nuovi cori dei tifosi : Secondo quanto riportato dal sito FifaBenelux, EA Sports è alla ricerca di appassionati e tifosi delle 18 squadre della Eredivisie per registrare nuovi cori da stadio. In particolare, stando alle indiscrezioni, Electronic Arts cercherà di individuare per ogni club circa 25 supporters a cui verrà chiesto di intonare alcuni dei cori più celebri che ogni […] L'articolo Fifa 19: EA Sports in Olanda per registrare nuovi cori ...

La “Copa TyC Sports” argentina diventa uno dei tornei di qualificazione alla Fifa eWorld CUP - il mondiale di Fifa 18 : Continuano ad arrivare, settimana dopo settimana, annunci di nuovi tornei di FIFA con licenza per la FIFA eWorld Cup che quindi metteranno in palio un posto per i prossimi mondiali di FIFA 18 che si disputeranno la prossima estate: ieri è stato il turno dell’argentina con la “Copa TyC Sports”, competizione organizzata nel paese sudamericano. […] L'articolo La “Copa TyC Sports” argentina diventa uno dei ...

La “Copa TyC Sports” argentina diventa uno dei tornei di qualificazione alla Fifa eWorld CUP - il mondiale di Fifa 18 : Continuano ad arrivare, settimana dopo settimana, annunci di nuovi tornei di FIFA con licenza per la FIFA eWorld Cup che quindi metteranno in palio un posto per i prossimi mondiali di FIFA 18 che si disputeranno la prossima estate: ieri è stato il turno dell’argentina con la “Copa TyC Sports”, competizione organizzata nel paese sudamericano. […] L'articolo La “Copa TyC Sports” argentina diventa uno dei ...