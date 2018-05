Fiera Milano | obiettivo crescita con investimenti e tecnologia

Fiera Milano - il Piano Strategico piace. Titolo +3 - 80% : Teleborsa, - Il mercato accoglie con favore il Piano Strategico 2018-2022 di Fiera Milano, subito in forte rialzo a Piazza Affari con un guadagno del 3,80% a 2,75 euro. La società stima un "forte ...

Fiera Milano - il Piano Strategico piace. Titolo +3 - 80% : Il mercato accoglie con favore il Piano Strategico 2018-2022 di Fiera Milano , subito in forte rialzo a Piazza Affari con un guadagno del 3,80% a 2,75 euro. La società stima un "forte aumento dei ...

Fiera Milano : Fondazione - 70 mln investimenti per sito fieristico : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Fondazione Fiera Milano ha approvato il programma di investimenti strutturali nell’ambito del piano industriale 2018-2020, che prevede lo stanziamento di 70 milioni di euro per il sito fieristico di Fiera Milano. Il comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano ha appro

Tennis - Next Gen tornano a Milano Fiera : ANSA, - ROMA, 15 MAG - Per il secondo anno consecutivo, le Next Gen Atp Finals si svolgeranno a Milano. La seconda edizione della fase finale del più importante torneo di Tennis dedicato ai migliori ...

Fiera Milano primi tre mesi 2018 - in arrivo il piano industriale : Risultati positivi con tutti gli indicatori economici e finanziari in crescita nel primo trimestre 2018 per Fiera Milano che il prossimo 23 maggio presenterà il piano industriale 2018 - 2022. I ricavi ...

Fiera Milano - significativa crescita di tutti gli indicatori : Teleborsa, - Il Gruppo Fiera Milano registra nel primo trimestre 2018 risultati in consistente crescita rispetto a quelli dello stesso periodo dell'esercizio precedente. I Ricavi delle vendite e ...

Technology Hub - a Milano in Fiera la riabilitazione di domani - 10/05/2018 - : ... trasformando un destino che sembra negativo e di marginalità in qualcosa che serve alla sperimentazione di una nuova scienza al servizio dell'uomo e quindi farne uno straordinario punto di forza per ...

Milano. Rigo Righetti il 3 giugno alla Fiera della Musica : Domenica 3 giugno 2018 FIM – Fiera della Musica è un importante evento la cui direzione artistica è affidata a

Fiera Milano - l'assemblea approva il bilancio : ricavi in aumento del 27% : approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti presieduta da Lorenzo Caprio, il bilancio al 31 dicembre 2017 della Capogruppo Fiera Milano Spa , che registra ricavi delle vendite e delle ...

Fiera Milano festeggia il ritorno al segmento Star : Effervescente Fiera Milano , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,97%, festeggiando l'ok di Borsa Italiana al ritorno delle azioni della società nel segmento Star. Le ...

Fiera Milano rientra nel segmento Star della Borsa : Fiera Milano Spa rientra nel segmento Star di Borsa Italiana . La società rende noto che 'con provvedimento nr. 8450, Borsa Italiana Spa ha disposto la riattribuzione della qualifica Star , segmento ...

Fiera Milano - il 30 Aprile rientra nel segmento Star : Teleborsa, - Borsa Italiana ha disposto la riattribuzione della qualifica Star alle azioni ordinarie Fiera Milano, nonché la loro negoziazione su tale segmento del Mercato Telematico Azionario. " Sono ...

