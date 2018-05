Festival di Cannes | Alessandra Ambrosio regina di eleganza e seduzione

"Weinstein mi stuprò qui a Cannes nel 1997" - Asia Argento porta il caso molestie sul palco del Festival : Asia Argento torna a far parlare di sé e del caso molestie, da lei stessa portato alla ribalta nei mesi scorsi. Sabato 19 maggio, infatti, l'attrice italiana ha pronunciato un discorso infuocato alla cerimonia di chiusura del festival di Cannes: "Nel 1997 sono stata stuprata da Harvey Weinstein qui a Cannes. Avevo 21 anni"."Questo festival era il suo territorio di caccia. Voglio fare una previsione: Harvey Weinstein non sarà mai ...

Cannes 2018 - l’Italia conquista il Festival con Dogman e Lazzaro felice : Indietro 21 maggio 2018 2018-05-21T10:47:38+00:00 ROMA – Si sono spenti i riflettori sulla 71esima edizione del festival di Cannes, ma a brillare ancora è l’Italia. Alice Rohrwacher e Matteo Garrone conquistano la kermesse francese rispettivamente con Lazzaro felice e Dogman. Al film della Rohrwacher è andato il Premio per la Miglior Sceneggiatura. La pellicola di Garrone, invece, si è […] L'articolo Cannes 2018, l’Italia conquista il ...

Festival di Cannes : doppia Palma per l'Italia a Fonte e Rohrwacher : Cannes. È una doppietta inattesa quella con cui il cinema italiano saluta il 71esimo Festival di Cannes: il premio per il miglior attore attribuito a Marcello Fonte, piccolo grande protagonista di «...

Asia Argento sul palco del Festival di Cannes : «Questo era il territorio di caccia di Weinstein» - Best Movie : Ieri si è conclusa l'attesa cerimonia di premiazione della 71ª edizione del Festival di Cannes , durante la quale numerose personalità del mondo del cinema hanno sfilato sul palco al fianco dei premiati. Tra questi c'è stata anche l'attrice italiana Asia Argento , protagonista nei mesi scorsi del movimento #MeToo , che ha colto l'...

Il festival di CANNES 2018 si è chiuso con la Palma d'oro assegnata a Shoplifters di Hirokazu Kore'eda. Buoni i film visti e soddisfazione per il cinema italiano.

Festival di Cannes – Tutti i vincitori del concorso cinematografico : c’è anche un po’ d’Italia : Al Festival del Cinema di Cannes anche un po’ d’Italia, Marcello Fonte per il suo ruolo nel film ‘Dogman’ riceve il premio di miglior attore Dopo undici giornate all’insegna dei film e delle star sul red carpet si è giunti alla consegna della Palmz d’Oro della 71esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. La premiazione dell’evento cinematografico ha visto trionfare anche l’Italia con il ...

VINCITORE PALMA D'ORO, FESTIVAL di CANNES 2018: Marcello Fonte premiato come migliore attore del concorso. All'italiana Alice Rohrwacher la miglior sceneggiatura ex aequo.

Cannes 2018 - Asia Argento a sorpresa sul palco : 'nel 1997 Weinstein mi stuprò qui al Festival' : Colpo di scena sui titoli di coda per il 71esimo Festival di Cannes, che ha visto l'Italia in trionfo con Dogman e Lazzaro Felice.Sul palco è infatti comparsa Asia Argento, per premiare la miglior attrice tra i film in Concorso, con pugno sinistro chiuso e durissime parole d'accusa nei confronti di Harvey Weinstein, produttore premio Oscar che 21 anni fa la stuprò, e gli uomini presenti in sala, 'accusati' senza mezzi termini dalla figlia ...

Festival di Cannes 2018 - Palma d’oro a Kore-eda. L’Italia festeggia con Fonte e Alice Rohrwacher : La 71esima edizione del Festival di Cannes, la più rosa di tutte per la presenza di una giuria in maggioranza femminile e presieduta da una donna, l’attrice Cate Blanchett, ha dato grandi soddisfazioni alL’Italia e ha sorpreso dando la Palma d’oro a un film fuori dai pronostici. La giuria ha infatti assegnato al regista giapponese Hirokazu Kore-...

